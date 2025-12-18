ANAF: Amenzi de aproape 18 milioane de lei pentru hipermaketurile care vând alimente prea scump

Potrivit comunicatului publicat, joi, de ANAF, inspectorii direcției Antifraudă au verificat 19 operatori economici, domeniile procesării, distribuției, importurilor și achizițiilor intracomunitare, în principal operatori economici de retail și hipermarketuri. Dintre aceștia, 11 s-au ales cu amenzi de 17.800.000 de lei. Zece dintre aceste amenzi au fost aplicate hipermaketurilor.

Controalele au vizat fluxurile comerciale supuse plafonării adaosului comercial, inspectorii verificând modul de aplicare a plafoanelor de adaos comercial.

„Potrivit OUG nr. 67/2023, plafonarea adaosului comercial se aplică următoarelor categorii de produse alimentare de bază, destinate consumului populației: Pâine albă simplă cu gramaj cuprins între 300 - 500 grame, fără specialităţi, Lapte de vacă de consum 1 l, grăsime 1,5%, cu excepţia UHT, Brânză telemea de vacă vrac, Iaurt simplu din lapte de vacă, 3,5% grăsime, cu gramaj maxim 200 grame, Făină albă de grâu"000" până la 1 kg, Mălai până la 1 kg, Ouă de găină calibrul M, Ulei de floarea-soarelui până la 2 l, Carne proaspătă pui, Carne proaspătă porc, Legume proaspete vrac, Fructe proaspete vrac, Cartofi proaspeţi albi vrac, Zahăr alb tos până la 1 kg, Smântână- 12% grăsime, Unt până la 250 grame, Magiun până la 350 grame.

Pentru aceste produse, operatorii economici din lanțul de producție, distribuție și retail au obligația de a respecta limitele maxime de adaos comercial stabilite prin actul normativ”, se arată în comunicatul publicat de ANAF.

Inspectorii Antifraudă au anunțat că acțiunile de control vor continua și în perioada sărbătorilor, pentru că cererea de consum este mare și există un risc sporit pentru creșterea nejustificată a prețurilor.

Inspectorii vor verifica atât operatorii de retail, cât și hipermaketurile, dar și lanțurile de aprovizionare.

(sursa: Mediafax)