ANAF avertizează: Nouă campanie de emailuri false

Prin mesajele frauduloase, contribuabilii sunt înștiințați că pentru „remedierea situației” trebuie să urmeze anumiți pași, scopul real fiind obținerea de date personale sau bani.

ANAF reiterează contribuabililor să nu deschidă aceste emailuri și să nu acceseze documentele anexate sau linkurile din conținut.

De asemenea, instituția avertizează că nu trebuie transmise date personale sau bani către conturile menționate în mesajele frauduloase.

Serviciul Spațiul Privat Virtual, pus la dispoziția contribuabililor gratuit, a fost creat și dezvoltat pentru o comunicare securizată cu instituția.

De asemenea, contribuabilii pot obține informații fiscale cu caracter general la Call Center ANAF 0314039160.

(sursa: Mediafax)