ANAF verifică organizatorii de evenimente care nu declară veniturile corect

ANAF a transmis că, în urma campaniei de prevenție desfășurate între iunie și decembrie 2025, „un număr important de societăți care dețin saloane de evenimente s-au conformat voluntar, declarând corect și transparent veniturile și obligațiile fiscale”. ANAF apreciază „contribuabilii care au înțeles să se conformeze voluntar prevederilor legale”.

Rezultatele acestei campanii se reflectă și în cifrele raportate: „În perioada iunie - septembrie 2025, sumele declarate la bugetul de stat au fost mai mari cu 16,10%, impozitul pe profit a crescut cu 19,68%, iar impozitul pe venit cu 19,61%. TVA-ul declarat a înregistrat o creștere de 20,32% comparativ cu anul precedent”.

Conform ANAF, aceste date „confirmă că o parte semnificativă a contribuabililor din acest domeniu a optat pentru conformare voluntară, înțelegând importanța fiscalizării corecte a veniturilor din activitatea de organizare de evenimente”.

Totuși, „analizele realizate au evidențiat discrepanțe între estimatul fluxurilor financiare generate prin activitatea de organizare de evenimente și veniturile declarate, indicând un nivel scăzut de conformare în anumite cazuri”. În acest context, „ANAF, prin Direcția Generală Antifraudă Fiscală, va continua controalele în acest domeniu de activitate, începând cu 10 noiembrie, fiind vizați peste 80 de contribuabili, care nu au înțeles să se conformeze voluntar și să respecte prevederile legale”.

Autoritatea precizează că verificările vor urmări „emiterea documentelor justificative pentru sumele încasate” și „îndeplinirea obligațiilor fiscale aferente personalului implicat în organizarea evenimentelor”. În același timp, ANAF subliniază că „acțiunile de verificare nu vor afecta desfășurarea evenimentelor festive și nu îi vor viza pe participanții acestora”, controalele fiind efectuate exclusiv în afara intervalului de desfășurare a evenimentelor.

Totodată, autoritatea avertizează că „acele societăți care nu se conformează în termen vor suporta consecințele fiscale prevăzute de lege”, în timp ce contribuabilii corecți „vor beneficia de un tratament fiscal echitabil și predictibil, inclusiv prin acest tip de campanii de prevenție”.

