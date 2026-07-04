Capcana falsului e-mail de la ANAF: Cum a rămas un român fără 32.000 de lei în doar câteva minute

Poliția municipiului Roman a fost sesizată, vineri, prin plângere de un bărbat în vârstă de 33 de ani, care a reclamat că a fost victima unei infracțiuni.

În urma cercetărilor, polițiștii au stabilit că bărbatul a fost apelat telefonic de o persoană necunoscută care s-a recomandat drept lucrător al ANAF, potrivit IPJ Neamț. Aceasta i-a spus că trebuie să recupereze suma de 4.120 de lei, reprezentând TVA restant, de la o firmă pe care o administrează.

Escrocul l-a convins să transfere 31.950 de lei din contul bancar al societății într-un alt cont.

Autoritățile au solicitat blocarea sumei de bani și au deschis un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune.

Polițiștii le recomandă cetățenilor să nu efectueze transferuri de bani în urma unor apeluri telefonice, chiar dacă persoana care sună susține că reprezintă o instituție publică sau o bancă. De asemenea, aceștia atrag atenția că ANAF și alte instituții publice nu solicită transferuri bancare pentru recuperarea unor sume de bani sau pentru rambursări de TVA.

Totodată, autoritățile recomandă să nu fie comunicate date bancare, parole, coduri de autentificare sau coduri primite prin SMS unor persoane necunoscute. În cazul unei suspiciuni de fraudă, convorbirea trebuie întreruptă imediat, iar banca și poliția trebuie contactate de urgență.

(sursa: Mediafax)