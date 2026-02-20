Analiză: De ce este scumpă încărcarea mașinilor electrice în România

Situația este explicată de Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă (AEI), care arată că problema nu ține de costul curentului, ci de strategia comercială a marilor operatori, în special Tesla

Preț mare la stații, deși curentul nu e scump

Datele analizate de AEI arată că România are un tarif de 0,43 euro/kWh la stațiile de încărcare electrică, identic cu Austria și mai mare decât în state precum Spania, Croația, Ungaria sau Polonia. În același timp, prețul energiei pe piața angro (PZU) din România este, în multe perioade, sub media europeană.

Cu alte cuvinte, românii nu plătesc mai mult pentru că energia este mai scumpă, ci pentru că așa a fost construit modelul de business al operatorilor de stații de încărcare.

Preț vânzare energie electric la stații de încărcare auto - ianuarie 2026 (€/kWh) Preț consumator final S2 2025 (€/kWh) Preț PZU / Ziua următoare – ianuarie 2026 (€/MWh) Serbia - 0.12 118.00 Spania 0.21 0.28 80.00 Croaţia 0.22 0.20 120.00 Turcia 0.23 0.11 95.00 Ungaria 0.26 0.11 125.00 Polonia 0.26 0.32 130.00 Olanda 0.28 0.33 75.00 Portugalia 0.31 0.25 75.00 Franța 0.32 0.25 70.00 Italia 0.34 0.32 145.00 Bulgaria 0.35 0.14 115.00 Germania 0.39 0.40 75.00 România 0.43 0.29 160.90 Austria 0.43 0.30 75.00 Elveția 0.26 0.28 85.00

România, o piață „de tranzit”, nu una de volum

Potrivit analizei, România este percepută de Tesla și de alți operatori ca o piață marginală, cu puține mașini electrice și utilizare redusă a stațiilor. În acest context, investițiile sunt recuperate printr-un principiu simplu: puțini utilizatori care plătesc mult, în loc de mulți utilizatori care plătesc puțin.

Stațiile sunt amplasate strategic pe coridoare rutiere importante, fiind folosite frecvent de șoferi aflați în tranzit regional. Lipsa unui flux mare de utilizatori locali determină operatorul să aplice tarife ridicate pentru a-și amortiza rapid investiția.

Lipsa concurenței menține prețurile ridicate

Un alt factor-cheie este absența unei competiții reale în zona stațiilor de încărcare ultra-rapidă. În multe regiuni din România, șoferii nu au alternative reale, mai ales în afara marilor orașe.

Într-o piață cu puține stații, acoperire redusă, infrastructură alternativă slab dezvoltată, prețul nu este reglat de concurență, ci impus de operator. Iar utilizatorul român ajunge să plătească fără posibilitatea de a alege.

De ce în alte țări este mai ieftin

Exemplele din regiune arată clar că diferența nu ține de geografie sau de costul energiei, ci de numărul de utilizatori, gradul de utilizare al stațiilor, nivelul concurenței locale.

În Ungaria sau Polonia, tarifele sunt semnificativ mai mici tocmai pentru că piața este mai activă, iar operatorii sunt nevoiți să concureze pentru clienți.

Problema nu este doar valoarea de 0,43 euro/kWh, ci semnalul economic pe care îl transmite:

România este percepută ca o piață care poate fi taxată mai mult, pentru că nu are încă masa critică necesară pentru a influența strategiile comerciale ale marilor jucători.

Cazul Serbiei, unde încărcarea Tesla este gratuită, arată că operatorul poate adopta politici flexibile atunci când dorește să stimuleze o piață. România, însă, a intrat direct în etapa de monetizare, fără să beneficieze de avantajele unei piețe mature.

Impact social și economic

Pentru utilizatori, efectele sunt clare:

costuri mai mari de utilizare a mașinilor electrice,

descurajarea tranziției către mobilitatea electrică,

percepția că electrificarea este „scumpă” și inaccesibilă.

La nivel economic, prețurile ridicate pot încetini dezvoltarea pieței auto electrice, investițiile în infrastructură alternativă, atingerea obiectivelor de decarbonizare.

Când ar putea scădea prețurile

Potrivit lui Dumitru Chisăliță, prețurile nu vor scădea din bunăvoință. Ele se vor reduce doar atunci când:

numărul mașinilor electrice va crește semnificativ,

stațiile vor fi intens utilizate,

va exista concurență reală între operatori,

utilizatorul român va avea, în sfârșit, de ales.

Până atunci, România rămâne o piață mică, scumpă și vulnerabilă, în care tranziția energetică este plătită disproporționat de consumatori.