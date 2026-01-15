De la vorbe la șantiere: investițiile în spitalele românești accelerează după ani de stagnare

Totul a rămas doar pe hârtie, iar primisiunile au fost reluate în perioada Guvetnului Ponta care anunța și el construirea a 8 spitale regionale ca parte a strategiei de modernizare a sistemului sanitar. În 2015, din cele 8 mai rămăseseră doar 3 în plan, după ce Guvernul Ponta a semnat un memorandum pentru construirea doar a spitalelor regionale de la Iași, Cluj și Craiova. De atunci au trecut alți 10 ani, iar spitalele nu sunt gata nici astăzi. De abia anul viitor va fi gata primul dintre ele, cel de la Craiova, dar Guvernul este hotărât să recupereze întârzierile și accelerează investițiile în modernizarea rețelei spitalicești din țară.

Începe construcția Spitalului Regional Iași

Luna aceasta va începe la Iași construcția unui nou spital regional, a anunțat ministrul Sănătății după o întâlnire tehnică cu reprezentanții Agenției Naționale pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Sănătate (ANDIS) și cu asocierea de constructori desemnată câștigătoare a contractului pentru acest proiect. „România construiește, pentru prima dată după Revoluție, spitale noi de la zero. Nu mai vorbim despre promisiuni, ci despre proiecte care intră în faze concrete de implementare și care merg spre finalizare”, a declarat ministrul Sănătății. Contractul a fost semnat la jumătatea lunii octombrie a anului trecut cu asocierea condusă de constructorul turc CCN Altyapi Yatirimlari. Valoarea contractului este de 1,7 miliarde de lei, fără TVA. Spitalul Regional de Urgență Iași va fi un complex de clădiri cu regim de înălțime 2S + P + 5E + 6 retras. Proiectul este cofinanțat din fonduri europene, prin Programul Sănătate 2021 – 2027. România pregătește construcția a trei spitale regionale, pe lângă cel de la Iași urmând să se mai ridice unul la Craiova și unul la Cluj.

Spitalul Regional Cluj, încă blocat în contestații și reevaluări

Construcția Spitalul Regional Cluj nu a început, licitații fiind încă în faza contestațiilor. Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC) a dispus reevaluarea ofertei depuse de Asociația– BOG’ ART SRL – CONCELEX – CONSTRUCȚII ERBAȘU SA pentru etapa a doua a licitației de construire a Spitalului Regional de Urgență Cluj, contract estimat la 700 milioane de euro. La licitație au fost depuse inițial nouă oferte până la termenul limită care a fost 16 decembrie 2024. După aproximativ nouă luni de evaluare a ofertelor, licitația a fost câștigată de Leviatan, ea fiind urmată de CON-A, CCN și Türkerler. Ulterior, ofertele Leviatan și CON-A au fost descalificate, iar cîștigătoarea licitației a fost desemnată compania CCN, iar pe locul doi a fost Türkerler. Acum se așteaptă reevaloarea oferte depuse de asocierea condusă de CON-A OPERATIONS SRL pentru desemnarea câștigătorului. Spitalul Regional de Urgență Cluj va avea o suprafață construită totală de 184.013 metri pătrați, din care 176.638 reprezintă clădirea principală, structurată pe 8 niveluri, care va avea și heliport.

Spitalul Regional Craiova va fi terminat în 2027

Construcția Săpitalului Regional Craiova este cea mai avansată, finalizarea proiectului fiind programată pentru anul 2027. Cu o capacitate totală de 807 paturi, unitatea sanitară va deservi întreaga regiune de sud-vest și va avea o infrastructură pregătită pentru cele mai critice cazuri. „Spitalul va fi dotat cu echipamente de top: 3 RMN-uri (inclusiv unul de 7 Tesla, singurul din România), 4 CT-uri, 5 angiografe și o secție ATI construită conform celor mai exigente standarde europene”, a scris ministrul Sănătății, pe pagina sa de Facebook în decembrie..

Spitalul din Craiova va avea 19 săli de operație, un bloc operator ultramodern, un heliport, circuite medicale sigure și fluxuri adaptate urgențelor majore. Valoarea totală a investiției se ridică la 3,6 miliarde de lei. Spitalul este construit de asocierea formată din companiile: Construcții Erbașu, în calitate de lider, Concelex, Con-A Operations, Bog'Art, având ca subcontractanți Muzeul Olteniei Craiova și Hoelscher Wasserbau Ro.

Ce spitale mai primesc finațare prin Programul Sănătate 2021 – 2027

În luna noiembrie a anului trecut, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat că mai multe proiecte spitalicești care urmau să fie finanțate prin Planul Naționale de Redresare și Reziliență au fost retrase de aici, iar finanțarea va fi asigurată prin Programul Sănătate 2021 – 2027. Cele nouă unități care vor beneficia de noi investiții sunt:

• Spitalul Judetean de Urgenta Alba Iulia – corp nou pentru oncologie si cardiologie interventionala (investiție estimată la 1,5 milioane de lei);

• Centrul de Politrauma Pitesti (vizează modernizarea și extinderea Spitalului Militar de Urgență "Dr. Ion Jianu", investiție estimată la 167,85 milioane lei) ;

• Spitalul Judetean de Urgenta Pitesti – laborator de radioterapie (investiție estimată la 93,54 milioane de lei);

• Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Oradea (investiție nouă, valoarea estimată la 672 milioane lei);

• Spitalul de Urgenta al MAI ‘Prof. Dr. Dimitrie Gerota’ Bucuresti – sediu nou ( valoarea investiție estimată la 2 miliarde de lei);

• Spitalul Judetean de Urgenta Giurgiu – corp nou pentru oncologie si neurologie (investiție estimată la 250 milioane de lei);

• Institutul Regional de Oncologie Timisoara (construit până în 2030, investiție estimate la 200 milioane de lei)

• Spitalul nr. 2 Vaslui – corp nou de cladire (investiție estimate la 385 milioane de lei);

• Spitalul Judetean de Urgenta Bacau – corp nou de cladire ( valoarea investiție estimate la 300 milioane de lei).