Ancheta în cazul copilului ucis în Timiș se extinde: suspiciuni de droguri asupra criminalului de 13 ani

După rezultatele de anchetă din cauza instrumentată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiș, respectiv copiii care și-au ucis un coleg și l-au îngropat în grădină, la nivelul DIICOT – Serviciul Teritorial Timișoara a fost înregistrat un dosar penal în care se fac cercetări in rem cu privire la săvârșirea infracțiunilor de trafic de droguri de risc și deținere de droguri de risc pentru consum propriu, fără drept.

Dosarul a fost deschis după ce a fost primit rezultatul unui test efectuat în cadrul examinării medicale a copilului de 13 ani, în grădina căruia a fost găsit îngropat cadavrul lui Mario, copilul de 15 ani, ucis de colegii de școală.

Activitățile de urmărire penală sunt desfășurate împreună cu polițiști din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Timișoara.

Potrivit datelor din ancheta procurorilor criminaliști, luni, în jurul orei 21.30, primul suspect, împreună cu un alt minor în vârstă de 13 ani (care nu răspunde penal), având bine pus la punct un plan prestabilit pe care l-au făcut în urmă cu o lună și așteptând momentul oportun, au ucis un băiat, pe Mario, prin lovirea acestuia în mod repetat cu o toporișcă și cu un cuțit. Crima ar fi avut loc într-un imobil de pe raza localității Cenei, județul Timiș.

Ulterior, la fața locului a ajuns și al treilea suspect. Toți cei trei minori au acționat conjugat și au profanat cadavrul victimei prin faptul că l-au incendiat și apoi l-au îngropat în spatele grădinii. Cel de-al treilea suspect i-a ajutat în mod activ pe primii doi să scape de cadavru, precum și să șteargă urmele infracțiunii.

(sursa: Mediafax)