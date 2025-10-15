Cei mai fericiți angajați au șase lucruri în comun: Ce a descoperit un CEO după 30.000 de interviuri

William Vanderbloemen, CEO al unei firme de recrutare de cadre, unde a intervievat peste 30.000 de candidați, și autor al cărții „Work How You Are Wired: 12 Data-Driven Steps to Finding a Job You Love”, a chestionat aproximativ 7.000 de persoane despre cariera lor.

De-a lungul anilor, a studiat ce anume îi face pe oameni să aibă succes și să fie fericiți – sau să se zbată și să fie nefericiți – la locul de muncă, scrie CNBC.

1. Să ai un șef bun

Să știi că superiorul tău are în vedere interesele tale și să ai o relație bună cu el poate face ca un loc de muncă care altfel nu ar fi atât de grozav să devină absolut tolerabil.

Un șef bun te cunoaște și știe cum funcționezi, de exemplu dacă preferi să primești laude în public sau în privat, printr-un e-mail.

Vanderbloemen recomandă să nu lași șeful să ghicească ce abilități ai dori să dezvolți sau ce stil de management ți se potrivește cel mai bine.

Acest lucru va avea unul dintre următoarele două efecte: îl va ajuta pe un șef bun să devină un șef excelent sau îți va arăta că șeful tău nu este potrivit pentru tine.

Citește pe Antena3.ro Un submarin rusesc a intrat în Marea Baltică. Suedia îl urmărește cu avioane de vânătoare şi nave de război

2. Echilibru între viața profesională și cea personală

Când nu ești la serviciu 24 de ore din 24 și simți că timpul tău îți aparține, este mult mai probabil să fii fericit în timpul programului de lucru.

Echilibrul între viața profesională și cea personală este diferit pentru fiecare persoană.

Niciuna dintre opțiuni nu este corectă sau greșită, dar vei fi cel mai fericit într-un loc de muncă care îți respectă stilul.

3. Bani suficienți

Dacă nevoile tale de bază nu sunt satisfăcute sub forma unui salariu echitabil, care să-ți asigure traiul, nu vei fi fericit chiar dacă multe alte cerințe pentru a fi fericit la locul de muncă sunt îndeplinite.

Toată lumea merită să fie plătită pe măsura muncii depuse.

Este minunat să-ți faci meseria pentru că o iubești, dar te vei epuiza repede dacă ești stresat financiar.

Angajatorii inteligenți știu că, în general, costă mai mult să te înlocuiască decât să te păstreze.

Vanderbloemen sugerează să ceri o mărire de salariu dacă crezi că este corect.

4. Autonomie și flexibilitate

A fi tratat ca un adult responsabil, capabil să-și facă treaba fără microgestiune, este o abordare umană și respectuoasă pe care angajatorii o pot adopta pentru a-și face angajații mai fericiți.

Pandemia ne-a învățat că majoritatea oamenilor vor da tot ce au mai bun la locul de muncă, chiar și atunci când stau la masa din sufragerie.

Cereți mai multă autonomie și flexibilitate dacă nu primiți suficient. Dacă angajatorul refuză, ar putea fi momentul să căutați un post similar în altă parte, care să vă ofere mai multă încredere.

5. Dezvoltare profesională

Posibilitatea de a avansa face ca o persoană să simtă că are un viitor în meseria sa, ceea ce o face mai mulțumită și mai încrezătoare.

Este posibil ca șeful să nu se gândească la modalități de a-ți dezvolta cariera.

Depinde de tine să găsești oportunități de dezvoltare profesională potrivite.

Multe companii au bugete pentru astfel de lucruri, cum ar fi beneficiile de rambursare a taxelor de școlarizare.

6. Munca semnificativă

A avea un scop și a crede în munca ta este o componentă cheie a fericirii la locul de muncă.

De fapt, cercetările arată că acesta este cel mai important factor al fericirii la locul de muncă.

Munca semnificativă arată diferit pentru fiecare.

Atâta timp cât crezi că ceea ce faci are un impact, vei fi mai fericit.

Dacă nu poți vedea acest lucru imediat, Vanderbloemen sugerează să te detașezi puțin.

Află cum contribuie rolul tău la succesul companiei și cum acest lucru are un impact pozitiv asupra lumii.

Dacă asta nu te ajută, poate ar fi bine să cauți o companie sau o cauză în care crezi.

(sursa: Mediafax)