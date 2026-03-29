Doar 27% dintre angajați sunt fericiți. Șefii, acuzați de nepăsare

Conform datelor centralizate de Reveal Marketing Research, două treimi dintre respondenţi (66%) spun că schimbările economice, sociale şi politice din ultimul an au crescut nivelul de stres la locul de muncă.



În acelaşi timp, dificultăţile financiare afectează mai puternic nivelul de stres al angajaţilor (41%, comparativ cu 29% în 2025), iar schimbarea locului de muncă câştigă teren ca soluţie (29% vs 21%).



Totodată, doar 27% dintre angajaţi se simt fericiţi şi împliniţi la locul de muncă, în timp ce peste jumătate (57%) se autoevaluează ca având un nivel mai ridicat de stres profesional comparativ cu anul trecut



Cercetarea arată că nivelul de stres la locul de muncă este mai ridicat în rândul persoanelor cu vârste între 25 şi 34 de ani (72%).



Principalele aspecte ale contextului actual care afectează nivelul de stres includ: creşterea costului vieţii (62%), scăderea puterii de cumpărare (56%), instabilitatea economică şi teama de pierdere a locului de muncă (44%) şi incertitudinea legată de viitor (36%). În acest context, 55% dintre angajaţi sunt de părere că angajatorii nu le oferă suficiente măsuri de sprijin.



Potrivit sursei citate, la nivel intern, angajaţii identifică factorii principali ai stresului la locul de muncă: volumul ridicat de muncă (58%), preluarea prea multor responsabilităţi (49%) şi dificultăţile financiare întâmpinate (41%).



Rezultatele studiului evidenţiază că principalele strategii de combatere a nivelului ridicat de stres la locul de muncă rămân concediul de odihnă (52%) şi activităţile relaxante în timpul liber (47%).



De asemenea, proactivitatea angajaţilor în prevenirea fenomenului de epuizare este în scădere. Astfel, 52% iau măsuri antistres (faţă de 60%, în 2025), iar comportamentul continuă să fie mai pronunţat în rândul tinerilor încadraţi în intervalul de vârstă 18-24 de ani (74%).



La nivel general, schimbarea locului de muncă a devenit mai frecventă ca strategie de gestionare a stresului la locul de muncă, cu 29% dintre români care fac acest pas, în 2026, în comparaţie cu 21%, anul precedent.



Studiul Reveal Marketing Research s-a derulat online, în perioada 9 - 13 martie 2026, pe un eşantion de o mie de respondenţi, iar eroarea maximă de eşantionare este +/-3,1%, la un nivel de încredere de 95%.

AGERPRES