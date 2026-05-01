9 din 10 români refuză ideea unui program de lucru fix

Un studiu realizat de Ipsos în 25 de țări arată că munca pe platforme nu mai este un fenomen marginal, ci o componentă importantă a economiei moderne, cu impact atât asupra lucrătorilor, cât și asupra afacerilor locale.

Datele studiului indică o preferință clară pentru libertatea de alegere în activitate.

• 92% dintre respondenți consideră că lucrătorii ar trebui să decidă când și cât muncesc

• 70% susțin menținerea accesului la munca flexibilă prin platforme, în locul unor modele clasice care ar putea limita independența

„Românii văd în aceste platforme o sursă de oportunități economice, care completează piața tradițională a muncii. Reglementarea ar trebui să transforme această flexibilitate într-un cadru sigur, prin trecerea de la o economie informală la una bazată pe drepturi clare și tehnologie responsabilă”, a spus Alina Stepan.

Studiul contrazice ideea că acest tip de muncă ar afecta locurile de muncă tradiționale.

45% dintre respondenți o consideră o soluție pentru nevoi neacoperite de piața clasică.

Mai mult, românii văd aceste platforme ca o oportunitate pentru mai multe categorii:

• 86% spun că sunt utile pentru studenți

• 73% pentru părinții care încearcă să echilibreze viața de familie cu veniturile

• 78% pentru persoanele aflate la început de carieră

• 70% pentru pensionarii care vor să își suplimenteze veniturile

Platformele de livrare devin tot mai importante și pentru economie, în special pentru HoReCa și retail:

• 81% dintre români cred că aceste platforme sprijină restaurantele și magazinele locale

• 83% spun că au descoperit afaceri noi prin intermediul aplicațiilor

• 72% afirmă că serviciile le îmbunătățesc viața de zi cu zi, economisind timp

Rezultatele au fost prezentate pe 29 aprilie, în cadrul evenimentului Romanian Future of Work Policy Lab, într-un context legislativ important. România trebuie să transpună Directiva europeană privind munca pe platforme până în decembrie 2026.

„Aceste rezultate arată că munca pe platforme a devenit parte din realitatea economică de zi cu zi a României. Modul în care vor fi implementate noile reguli va determina dacă flexibilitatea apreciată de lucrători și de consumatori va fi păstrată în practică sau limitată de proceduri prea rigide”, a declarat Glen Hodgson.

Preferința pentru flexibilitate este și mai puternică în rândul tinerilor:

82% dintre românii cu vârste între 18 și 34 de ani consideră platformele de livrare o parte firească a vieții de zi cu zi.

Aceeași tendință se regăsește și în alte țări din regiune, precum Bulgaria, Ungaria, Slovacia și Polonia, ceea ce plasează România printre piețele relevante în tranziția către munca digitală.

În România, eșantionul a inclus peste 1.000 de adulți cu vârste între 18 și 75 de ani, reprezentativ la nivel național. La nivel european, studiul a analizat aproximativ 22.500 de respondenți din 25 de țări. Cercetarea a fost comandată de Wolt, în colaborare cu Deliveroo, și realizată de Ipsos în perioada ianuarie–martie 2026, prin interviuri online.

(sursa: Mediafax)

Mădălina Dinu, social@mediafax.ro

Keywords:ANGAJAȚI, PROGRAM