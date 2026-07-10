Controale fulger la ANPC: Amenzi de aproape 4 milioane de lei în toată țara

În urma controalelor, 20 de operatori au fost obligați să își suspende activitatea până la remedierea deficiențelor. Acțiunile de control s-au desfășurat în perioada 6–10 iulie și au vizat verificarea modului în care sunt respectate normele privind comercializarea produselor și prestarea serviciilor de alimentație publică și agrement.

Potrivit ANPC, comisarii au aplicat 746 de amenzi contravenționale, în valoare totală de peste 3,7 milioane de lei, și au emis alte 564 de avertismente. Valoarea produselor verificate în cadrul acțiunilor de control a depășit 11 milioane de lei.

Totodată, inspectorii au dispus oprirea definitivă de la comercializare a produselor neconforme în valoare de peste 220.000 de lei și oprirea temporară a comercializării unor produse în valoare de peste 108.000 de lei. În cazul a 20 de operatori economici, ANPC a decis suspendarea prestării serviciilor până la remedierea deficiențelor constatate.

Printre cele mai grave nereguli identificate în timpul controalelor se numără comercializarea unor produse alimentare care puteau pune în pericol sănătatea consumatorilor. Comisarii au descoperit produse din carne cu depuneri de mucegai, carne, produse din carne, lapte și produse lactate cu termenul-limită de consum depășit, precum și pește care prezenta modificări evidente de aspect, textură și miros.

De asemenea, au fost găsite ouă cu coaja spartă și impurități aderente, produse alimentare fără elemente de identificare și etichetare, produse congelate cu acumulări excesive de gheață în ambalaj și produse vegetale depreciate, cu urme de lovire și strivire. Inspectorii au mai identificat plante ornamentale comercializate într-o stare avansată de ofilire.

Controalele au evidențiat și numeroase probleme privind condițiile de depozitare. În mai multe unități, apele minerale, băuturile răcoritoare și băuturile alcoolice erau păstrate în bătaia directă a soarelui și la temperaturi ridicate, iar pentru produsele perisabile, precum carne, preparate din carne, pește, ciorbe sau sosuri, nu erau respectate temperaturile recomandate de producători.

ANPC a constatat și utilizarea uleiului alimentar cu grad avansat de degradare termică, precum și folosirea unor ustensile și echipamente cu urme de rugină, resturi alimentare, arsuri și un grad ridicat de uzură, incompatibile cu normele de siguranță.

Nereguli au fost descoperite și la operatorii care desfășoară activități de agrement. Inspectorii au identificat conductoare electrice neizolate, lipsa documentelor aferente echipamentelor utilizate și instalații de agrement care nu ofereau suficiente elemente de siguranță.

În plus, în unele locații lipseau sau erau afișate incomplet informațiile privind limitele minime și maxime de vârstă și înălțime pentru accesul la anumite echipamente și activități recreative. ANPC precizează că acțiunile de control au avut ca obiectiv verificarea respectării legislației privind protecția consumatorilor și asigurarea unor produse și servicii sigure pentru populație.

(sursa: Mediafax)