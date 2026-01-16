ANPC, amenzi de peste 32 de milioane de lei pentru firme din toată țara

Dintre firmele controlate de inspectori, 80 s-au ales cu activitatea oprită temporar, potrivit comunicatului publicat, vineri, de ANPC.

De asemenea, peste 4.000 de reclamații formulate de clienți au fost analizate și soluționate.

Potrivit sursei citate, peste 140 dintre aceste controale au fost realizate în comun alături de alte instituții de control.

„Fiecare control înseamnă, în realitate, protejarea unei familii, a unui copil, a unui consumator care are dreptul să fie respectat. Intervențiile noastre din luna decembrie nu au fost despre cifre sau sancțiuni, ci despre responsabilitate și siguranță. (...) Sănătatea și demnitatea oamenilor nu sunt negociabile”, a declarat Ionel-Cristinel Obretin, Președintele ANPC.

ANPC precizează că acțiunile de control vor continua.

De asemenea, autoritatea a mai precizat și că, în luna decembrie, au fost realizate, la nivel național, 1.500 de acțiuni de consiliere destinate firmelor.

