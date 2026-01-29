Peste 200 de amenzi aplicate de ANPC la Dragonul Roșu. Produse de 36.000 lei, scoase de la vânzare

Potrivit ANPC, verificările la Complexul Dragonul Roșu, în cadrul cărora au fost verificați peste 150 de operatori economici, au avut loc miercuri.

În urma controlului, au fost constatate multiple neconformități, pentru care au fost aplicate 213 de amenzi contravenţionale, în valoare de peste 880.000 de lei și 15 avertismente.

De asemenea, produse de peste 36.000 de lei au fost oprite definitiv de la vânzare, iar altele, în valoare de 5,1 milioane de lei, au fost oprite temporar de la comercializare.

Printre neconformitățile constatate s-au numărat comercializarea de jucării periculoase, deficiențe de informare a consumatorilor cu privire la produsele textile și articolele de încălțăminte, punerea în vânzare a unor jucării cu deficiențe grave de informare, vânzarea de echipamente electrice de joasă tensiune fără documente care să ateste conformitatea cu normele de siguranță ale UE sau desfășurarea activității fără deținerea autorizației legale de funcționare.

(sursa: Mediafax)