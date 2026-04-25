Se oprește apa! Dezastru în rețeaua din București: Lista completă a adreselor afectate

Lucrările de modernizare și intervenție programate de Apa Nova vor afecta alimentarea cu apă rece în mai multe cartiere din Capitală. În unele zone, opririle sunt de scurtă durată, însă există și cazuri în care apa va lipsi mai multe zile, anunță Apa Nova.

Pe 27 aprilie 2026, în intervalul 09:00 – 19:00, se oprește apa pe Strada Clăbucet, Strada Săcele și Bulevardul Ion Mihalache.

Pe 28 aprilie 2026, între 09:00 – 13:00, sunt afectate Strada Liliacului.

Tot pe 28 aprilie, în intervalul 09:00 – 18:00, se întrerupe apa pe Strada Daimaca Victor, Intrarea Daimaca Victor, Strada Izbiceni și Strada Coralilor.

În aceeași zi, între 09:00 – 19:00, vor rămâne fără apă Strada Golovița, Strada 16 Februarie, Strada Proletarului nr. 39A și Strada Petru și Pavel.

În perioada 28 aprilie, ora 23:00 – 29 aprilie, ora 06:00, sunt vizate Strada Avram Iancu și Strada Ardealului din orașul Otopeni.

Pe 29 aprilie – 2 mai 2026, de la ora 09:00 până la ora 13:00 (2 mai), se oprește apa pe Bulevardul Expoziției.

Pe 30 aprilie 2026, între 09:00 – 18:00, sunt afectate Strada Lița, Strada Izbiceni, Strada Turnu Roșu, Strada Acumulatorului, Strada Piatra Morii și Strada Căiuți.

Pe 29 aprilie 2026, între 09:00 – 16:00, se întrerupe apa pe Bulevardul Theodor Pallady.

Tot pe 29 aprilie, în intervalul 10:00 – 19:00, vor fi afectați locuitorii de pe Șoseaua Mihai Bravu.

Pe 28 aprilie 2026, între 09:00 – 13:00, se oprește apa pe Strada Turnu Măgurele.

Compania precizează că aceste întreruperi sunt necesare pentru lucrări de modernizare a rețelei. După finalizarea intervențiilor, alimentarea cu apă va fi reluată treptat în toate zonele afectate.

(sursa: Mediafax)