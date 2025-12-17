Apărarea aeriană europeană trece la nivelul următor: performanța sistemului SAMP/T NG confirmată

Activitățile au avut loc în cadrul cooperării trilaterale istorice FSAF-PAAMS în domeniul apărării aeriene dintre Franța, Italia și Regatul Unit, scrie astăzi publicația electronica Defence Industry Europe.

Lansările au avut loc pe 3 decembrie la poligonul de testare PISQ din Sardinia cu o variantă italiană SAMP/T NG și pe 15 decembrie la poligonul DGA Essais de Missiles din Biscarrosse cu o variantă franceză. Ambele teste au fost efectuate folosind configurația completă de nouă generație, inclusiv modulul de angajare, radarul cu senzori și lansatoarele interconectate.

Aceste lansări au urmat testelor anterioare de succes ale rachetelor ASTER B1NT din octombrie 2024 și iulie 2025, care au validat capacitatea sistemului de rază lungă de acțiune. Cele mai recente rezultate demonstrează performanța operațională îmbunătățită a SAMP/T NG împotriva amenințărilor aeriene și cu rachete dificile în ceea ce privește raza de acțiune, manevrabilitatea, stealth-ul și viteza.

Eurosam este o societate mixtă franco-italiană între MBDA Franța, MBDA Italia și Thales și acționează de peste 35 de ani ca antreprenor principal industrial și autoritate de proiectare pentru sistemele de apărare aeriană bazate pe rachete Aster. Dezvoltate prin cooperarea dintre Franța și Italia și extinse în Regatul Unit, sistemele sale terestre și navale și-au demonstrat eficacitatea în luptă, poziționând Eurosam ca singurul producător european care oferă soluții suverane de apărare aeriană pe rază medie și lungă de acțiune.

SAMP/T NG este noua versiune a sistemului SAMP/T aflat în prezent în serviciu în Franța și Italia și este concepută pentru a oferi capacitate avansată anti-acces și de refuz al zonei. Sistemul mobil oferă protecție de 360 ​​de grade dincolo de 150 km, se integrează complet în rețelele naționale și NATO de apărare aeriană și este capabil să protejeze forțele armate și siturile sensibile împotriva amenințărilor aeriene și cu rachete actuale și viitoare.