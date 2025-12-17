Serviciile bancare, mai aproape de oameni prin digitalizare

Pilonii majori pe care se sprijină şi creşte acum bunăstarea oamenilor se leagă de debirocratizare, servicii rapide, accesibile, și mai ales sigure. Iar investiţiile graduale şi strategice în această direcţie sunt primordiale. CEC Bank a investit peste 60 de milioane de lei pentru dezvoltarea infrastructurii digitale doar în prima jumătate a acestui an. Astfel, numărul creditelor acordate prin intermediul canalelor digitale a crescut cu peste 70% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut.

Gabriel Pralea, director Administrarea Rețelei Teritoriale CEC Bank: „Astăzi, peste 60% dintre creditele pe care le oferim persoanelor fizice la nivelul sucursalelor noastre sunt acordate într-un flux digital, ceea ce este o dovadă în plus a succesului modelului nostru hibrid.”

Pe lângă creşterea produselor de creditare prin platformele digitale, a sporit şi numărul pachetelor de cont curent vândute online - cu 25% faţă de aceeaşi perioadă a anului anterior, iar actualizările de date prin CEC_IN şi fluxurile digitale din unităţi au înregistrat o creştere spectaculoasă de la un an la altul, de 150%.

Gabriel Pralea, director Administrarea Rețelei Teritoriale CEC Bank: „Clienţii IMM îşi pot deschide cont 100% online, iar credite simple precum finanţarea subvenţiilor APIA sunt acordate în mai puţin de două ore, la nivelul unităţilor teritoriale, printr-un flux digitalizat.”

În fiecare an sunt acordate peste 6.000 de credite APIA. Doar în primele 6 luni, peste 37.000 de români au primit finanțări de peste 2 miliarde lei pentru investiții imobiliare sau alte proiecte personale. Volumul creditelor acordate a crescut cu circa 30%.

Gabriel Pralea, director Administrarea Rețelei Teritoriale CEC Bank: „Incluziunea financiară nu înseamnă doar carduri sau conturi, este despre a susţine tinerii la început de drum profesional cu o bancă de încredere, de-a aduce la timp pensia pe cardurile clienţilor noştri, mai ales în mediul rural şi de-a susţine mediul de afaceri cu servicii bancare sau cu finanţări atunci când îşi pun problema unor proiecte de investiţii şi de dezvoltare a bussinessului. Unul dintre proiectele importante pe care vrem să le aducem către clienţii noştri la nivelul reţelei teritoriale este înfiinţarea unor agenţii digitale. Acesta este un concept inovator de agenţii self-service, disponibile 24/7, prin care clienţii noştri vor beneficia de consiliere la distanţă, utilizând cele mai moderne echipamente și tehnologii de astăzi, cum ar fi videobanking.”

CEC Bank continuă procesul de consolidare și dezvoltare prin investiții menite să susțină extinderea operațiunilor bancare și atingerea obiectivelor strategice privind dezvoltarea grupului financiar, creșterea afacerii și excelența operațională.