Jurnalul.ro Ştiri Observator Update O femeie a fost găsită inconștientă, cu arsuri grave pe față, după un incendiu mistuitor

de Redacția Jurnalul    |    06 Mai 2026   •   17:00
Sursa foto: Incendiu la ultimul etaj pe Bulevardul Dinicu Golescu

Un incendiu s-a produs într-un apartament din Capitală, miercuri după-amiază. O persoană a suferit arsuri și e inconștientă. Flăcările au rănit alte trei persoane.

Update O femeie de aproximativ 50 de ani, inconștientă, are arsuri la față, iar alte 3 persoane au fost expuse la fum si au fost preluate de echipajele SMURD.

Alte 10 persoane au fost evacuate din clădire de echipele de salvatori.

Femeia a fost dusă la Spitalul de Arși. Alte două persoane au ajuns la Spitalul Universitar, iar două au refuzat să meargă la spital.

În acest moment, pompierii scot fumul din clădire.

Știrea inițială:

Pompierii intervin la un incendiu produs în București, la un apartament dintr-un bloc situat pe bulevardul Dinicu Golescu.

Potrivit acestora, au găsit în apartament o persoană inconștientă, care a suferit arsuri, precum și alte trei persoane, conștiente, cărora le este acordat primul ajutor, prin administrarea de oxigen.

La fața locului, sunt prezente 7 autospeciale de stingere, 2 autospeciale pentru interventie la inaltime, Detasamentul Special de Salvatori, DESC, 4 SMURD.

Incendiul nu a afectat alte apartamente.

(sursa: Mediafax)

 

Subiecte în articol: apartament incendiu femeie inconștientă arsuri
