Update O femeie a fost găsită inconștientă, cu arsuri grave pe față, după un incendiu mistuitor

Update O femeie de aproximativ 50 de ani, inconștientă, are arsuri la față, iar alte 3 persoane au fost expuse la fum si au fost preluate de echipajele SMURD.

Alte 10 persoane au fost evacuate din clădire de echipele de salvatori.

Femeia a fost dusă la Spitalul de Arși. Alte două persoane au ajuns la Spitalul Universitar, iar două au refuzat să meargă la spital.

În acest moment, pompierii scot fumul din clădire.

Știrea inițială:

Pompierii intervin la un incendiu produs în București, la un apartament dintr-un bloc situat pe bulevardul Dinicu Golescu.

Potrivit acestora, au găsit în apartament o persoană inconștientă, care a suferit arsuri, precum și alte trei persoane, conștiente, cărora le este acordat primul ajutor, prin administrarea de oxigen.

La fața locului, sunt prezente 7 autospeciale de stingere, 2 autospeciale pentru interventie la inaltime, Detasamentul Special de Salvatori, DESC, 4 SMURD.

Incendiul nu a afectat alte apartamente.

(sursa: Mediafax)