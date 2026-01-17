Armata Română are programate peste 100 de exerciții în acest an

Armata României continuă, în anul 2026, procesul de instruire colectivă a forțelor prin desfășurarea exercițiilor la nivel strategic, operativ și tactic, atât în context național, cât și alia

„Armata României continuă, în anul 2026, procesul de instruire colectivă a forțelor prin desfășurarea exercițiilor la nivel strategic, operativ și tactic, atât în context național, cât și aliat.

Astfel, în acest an se estimează că vor avea loc peste 100 de exerciții, dintre care cele mai importante sunt HISTRIA 26 – exercițiu interinstituțional de nivel strategic, destinat antrenării structurii de forțe a Armatei României în context național și aliat, DACIA 26 – exercițiu de nivel tactic, planificat de Comandamentul Forțelor Întrunite și condus de categoriile de forțe și comandamente, interconectat cu exercițiul aliat STEADFAST DEFENDER 27, precum și LAND SHIELD 26 – exercițiu destinat antrenării structurilor subordonate în planificarea și conducerea operațiilor militare în situații de pre-criză și criză.

Totodată, în 2026 se vor desfășura exercițiile SEA SHIELD 26 – exercițiu multinațional care vizează antrenarea Comandamentului Componentei Navale și a grupurilor tactice de luptă în scenarii generate de situații de criză pe flancul sud-estic al NATO, STEADFAST DETERRENCE 26 și STEADFAST DUEL 26 – exerciții ale NATO de nivel strategic și operativ, destinate exersării activării planurilor aliate și operațiilor multidomeniu”, precizează MApN, citat de ziare.com.

În paralel, vor continua exercițiile de mobilizare, de tip MOBEX, care sunt destinate „antrenării și validării planurilor și procedurilor specific”.