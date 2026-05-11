Atac cibernetic la Zara. Datele clienților, în mâinile hackerilor

Grupul de hackeri ShinyHunters a confirmat furtul unei baze de date aparținând Zara, care conținea informații personale a peste 197.000 de clienți. Se pare că aceștia au reușit să obțină accesul prin intermediul unui fost furnizor al Inditex, într-un atac care face parte dintr-o campanie amplă ce a afectat sute de companii internaționale, notează El Economista.

Inditex a confirmat luna trecută că bazele de date afectate erau găzduite de un fost furnizor de servicii tehnologice și conțineau informații despre relațiile comerciale cu clienți din diferite piețe. Compania a precizat că, în niciun caz, atacatorii nu au avut acces la nume, numere de telefon, adrese, credențiale sau date de plată (precum carduri bancare) ale clienților afectați.

De asemenea, Inditex (compania mamă a Zara) a adăugat că operațiunile și sistemele sale nu au fost afectate, însă nu a atribuit încă incidentul unui actor malițios concret și nu a dezvăluit numele furnizorului implicat.

„Inditex a aplicat imediat protocoalele sale de securitate și a început să notifice autoritățile competente cu privire la acest acces neautorizat, care derivă dintr-un incident de securitate ce a afectat un fost furnizor tehnologic și care a avut repercusiuni asupra mai multor companii la nivel internațional”, a declarat compania.

Deși Inditex și Zara nu au oferit încă mai multe detalii despre incident, inclusiv numărul total de persoane afectate, platforma specializată în securitate cibernetică Have I Been Pwned a analizat datele publicate de grupul care și-a asumat atacul și estimează că sunt afectate aproximativ 197.400 de persoane.

