Metalele prețioase se prăbușesc după anunțul lui Trump privind Iranul

Prețul aurului a continuat să scadă luni, după ce săptămâna trecută a înregistrat cea mai mare pierdere din ultimii 15 ani. Aurul spot a coborât cu peste 5% în tranzacțiile de dimineață, până la aproximativ 4.262 de dolari pe uncie, înainte de a recupera o parte din pierderi și a ajunge la aproximativ 4.412 dolari în jurul prânzului la Londra, scrie CNBC.

Contractele futures pe aur se tranzacționau cu aproximativ 4% sub nivelurile anterioare. În cursul dimineții pierderile au atins aproape 10%. De la maximul istoric de 5.594,92 dolari pe uncie, atins la finalul lunii ianuarie, aurul a pierdut aproximativ 25% din valoare.

Scăderile s-au extins și asupra altor metale prețioase. Argintul spot a coborât cu aproape 6%, până la 63,76 dolari, cel mai scăzut nivel din acest an și aproape la jumătate față de nivelul de 117 dolari atins pe 28 februarie, când a izbucnit conflictul cu Iranul. Contractele futures pe argint se tranzacționau cu aproximativ 8% mai jos.

Platina a înregistrat una dintre cele mai mari scăderi, cu aproape 10%, până la aproximativ 1.780 de dolari, în timp ce paladiul a pierdut aproape 5%, ajungând la aproximativ 1.377 de dolari.

Piețele au reacționat și la declarațiile președintelui american Donald Trump, care a sugerat o posibilă detensionare a conflictului cu Iranul. Într-un mesaj publicat pe platforma Truth Social, Trump a anunțat că Statele Unite vor amâna eventualele atacuri asupra infrastructurii energetice iraniene, după ceea ce a descris drept discuții „bune și productive” între cele două părți.

Această perspectivă a redus temporar presiunea pe piețele financiare și a contribuit la recuperarea parțială a prețurilor metalelor prețioase.

Analiștii spun că evoluția prețurilor metalelor prețioase reflectă temerile investitorilor privind inflația și creșterea ratelor dobânzilor. Un conflict prelungit în Orientul Mijlociu ar putea duce la scumpirea energiei, ceea ce ar alimenta presiunile inflaționiste și ar determina băncile centrale să mențină dobânzi ridicate. În acest context, obligațiunile guvernamentale devin mai atractive pentru investitori, în timp ce metalele prețioase, care nu generează randament, își pierd din atractivitate.

Unii analiști consideră că volatilitatea actuală ar putea marca sfârșitul creșterii aurului din ultimul an. Potrivit lui Nic Puckrin, cofondator al Coin Bureau, evoluțiile recente sugerează că unele bănci centrale și state din regiunea Golfului ar putea începe să utilizeze rezervele de aur acumulate în ultimii ani. „Accentul se mută de la acumularea de aur la conservarea capitalului, ceea ce ar putea limita creșterea prețurilor metalului prețios”, a declarat acesta.

