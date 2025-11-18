Autostrada din România cu o singură bandă pe sensul de mers – când mitul devine realitate

Mult-așteptata variantă ocolitoare pentru orașul Gura Humorului, care va mai prelua din traficul de calvar de pe DN17, a mai făcut un pas înainte, odată cu primirea a încă unui aviz – o aprobare tehnică – de la o comisie a Ministerului Transporturilor.

Anunțul este făcut pe Facebook de Gheorghe Șoldan, președintele CJ Suceava, care mai spune că aceasta este a doua aprobare într-o săptămână, după ce obținuse avizele și de la CNAIR (Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere).

Autostrada, foarte importantă pentru că face legătura dintre Moldova și Transilvania și se duce, de asemenea, până la granița cu Republica Moldova și Ucraina, era blocată din cauza costurilor inițiale uriașe – estimate la 540 de milioane de euro în 2023.

De aceea, proiectul a fost redesenat în două etape, cu un drum half-profile (o bandă pe sens, fără separare mediană), ceea ce a redus coturile la 160 de milioane de euro, inclusiv TVA.

„Astăzi am obținut reavizarea proiectului în Comisia Tehnico-Economică (CTE) de la Ministerul Transporturilor, la doar o săptămână după avizul CTE de la CNAIR. Bifăm astfel încă o etapă importantă în procesul de reavizare a acestui proiect, după reducerea costurilor cu aproape 20 de milioane de euro, astfel încât investiția să poată fi în sfârșit finanțată.Urmează Comisia Interministerială, apoi reaprobarea indicatorilor tehnico-economici în ședință de Guvern, ultimul pas înainte de a lansa licitația și de a începe lucrările chiar din prima jumătate a anului viitor”, scrie Gheorghe Șoldan pe Facebook.

„Am venit cu singura soluție care poate fi finanțată și construită: realizarea variantei în două etape, în half-profile (profil redus). Așa am redus costurile de la 540 de milioane de euro (devizul din 2023) la aproximativ 160 de milioane de euro, inclusiv TVA. Important este să deblocăm acest proiect, pentru că ne-am pierdut răbdarea cu toții. De peste un deceniu se vorbește despre această variantă ocolitoare și e firesc să nu mai creadă nimeni până nu vede utilajele pe teren. Bucovina merită un drum care să nu mai fie un calvar în sezonul turistic și în zilele de trafic intens, blocând inclusiv turismul și dezvoltarea economică a zonei”, a scris pe rețeaua sa de socializare Gheorghe Șoldan.

Rămâne, deci, aprobarea din Comisia Interministerială, reaprobarea indicatorilor tehnico-economici în ședință de govern, lansarea licitației și începerea lucrărilor, în acest proiect finanțat 60% cu fonduri europene, 20% CJ Suceava și 20% – Guvernul României.

Citește pe Antena3.ro Preoții din Constanța au pus mână de la mână și au cumpărat pentru IPS Teodosie mașină de aproape 150.000 de euro

(sursa: Mediafax)