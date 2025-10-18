Avocata Vasilica Enache, printre victimele exploziei din Rahova. Rudă: Explozia a avut loc în apartamentul ei

Printre cei care și-au pierdut viața în explozia de vineri dimineață se numără avocata Vasilica Enache, fost membru al Baroului București, o femeie respectată și iubită de comunitatea ei.

Deflagrația, care a curmat trei vieți și a rănit alte 15 persoane, s-ar fi produs chiar în apartamentul acesteia – potrivit mărturiei unei rude apropiate. Informația nu a fost deocamdată confirmată oficial de anchetatori, însă mesajul postat de familie pe rețelele de socializare a emoționat profund, scrie dcnews.ro

„Explozia din Rahova a avut loc chiar în apartamentul ei. Nimeni nu merită un asemenea sfârșit”

„Am stat mult pe gânduri dacă să scriu această postare, dar simt că trebuie, din respect pentru un om bun, un om care a fost mereu alături de noi. Explozia din blocul din Rahova a avut loc chiar în apartamentul ei, și asta spune tot. Nimeni nu merită un asemenea sfârșit. O tragedie care a lăsat în urmă oameni pierduți, oameni răniți, oameni fără casă... totul din cauza nepăsării”, a scris o rudă a avocatei, pe rețelele de socializare.

„Enache Vasilica, pentru unii Vivi, pentru mine nașa, o femeie puternică, pe care viața a încercat-o de nenumărate ori, dar care de fiecare dată a găsit puterea să se ridice.”

„Vocea ei caldă, care te întâmpina mereu cu ‘pupă mama ochii tăi’, nu mai este…”

Mesajul familiei continuă cu un portret plin de tandrețe:

„Un exemplu de curaj, de bunătate și de echilibru, mereu cu zâmbetul pe buze. Vocea ei caldă, care te întâmpina mereu cu ‘pupă mama ochii tăi’, nu mai este... Iar acum, în urma ei, a rămas doar amintirea și durerea unei tragedii. A fost mai mult decât o nașă, a fost un om bun, un sprijin pentru familia mea, asemenea unei mame... Avocat, mamă, bunică, soră, prietenă — pentru mine, nașa mea. Vei rămâne mereu în amintirea noastră ca o femeie puternică, cu suflet bun și zâmbetul mereu pe chip.”