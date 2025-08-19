Cabana Babele din Bucegi a fost scoasă la vânzare

Cabana se află pe platoul Bucegi la o altitudine de 2.206 metri, fiind foarte aproape de faimoasele obiective turistice, Babele și Sfinxul.

„Localizare excepțională și unică în România. Cabana Babele este amplasată în inima Masivului Bucegi, într-o zonă de o frumusețe naturală rară, recunoscută la nivel național și internațional. Proprietatea se află la doar câțiva metri de formațiunile stâncoase Babele și Sfinxul, simboluri ale turismului montan românesc”, se menționează în anunțul de vânzare.

Anunțul sugerează și o destinație viitorului proprietar, recomandarea fiind însoțită și de fotografii ale unor machete. Cabana Babele ar fi, astfel, ideală pentru hotel 4 stele, restaurant, proiect turistic premium. Se precizează, totodată că proprietatea deține autorizație de modernizare a construcției existente.

La negocieri sunt așteptați investitori în proiecte exclusive cu potențial de creștere rapidă, sau antreprenori interesați de o destinație turistică de referință în România și grupuri hoteliere.

(sursa: Mediafax)