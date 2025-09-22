Bitget: Europa de Est devine laborator viu al industriei criptomonedelor. Românii au rol important

Există o schimbare fundamentală în modul în care milioane de oameni își gestionează banii și își construiesc viitorul financiar, arată Vugar Usi Zade, director operațional Bitget, lider global în domeniul schimbului de criptomonede.

În ultimul an s-au tranzacționat peste 499 de miliarde de dolari în criptomonede în regiune, conform datelor Chainalysis. Este deja a patra cea mai mare piață cripto la nivel global, iar combinația unică de factori istorici, economici și tehnologici sugerează că se află pe drumul de a deveni un hub cripto global.

Adoptarea criptomonedelor în Europa de Est are rădăcini adânci în istoria regiunii. De-a lungul generațiilor, oamenii și-au văzut economiile afectate de hiperinflație și devalorizarea monedelor, ceea ce a creat o neîncredere puternică în băncile tradiționale și în monedele centralizate. În acest context, criptomonedele, în special stablecoin-urile, sunt privite nu doar ca un activ, ci ca o soluție reală de protecție împotriva inflației. Ele oferă o modalitate de a păstra valoarea și puterea de cumpărare, acolo unde monedele tradiționale nu reușesc întotdeauna.

Această tendință a fost accelerată dramatic de evenimentele geopolitice recente. Războiul din Ucraina, de exemplu, a evidențiat rolul vital al criptomonedelor. Atunci când sistemele bancare tradiționale au fost perturbate, cripto a servit drept instrument esențial pentru toată sfera finanțelor, de la ajutoare umanitare până la protejarea averii personale. Această utilizare concretă a întărit rolul acestor monede ca alternativă sigură și greu de controlat de autorități, arătând că valoarea lor depășește sfera unei simple investiții, indică directorul operațional Bitget.

Sistemele educaționale puternice din Europa de Est, în special în domeniile STEM, au creat o bază vastă de talente - dezvoltatori software și profesioniști IT. Regiunea are peste 3,5 milioane de specialiști ICT în 2025, conform datelor Dreamix, cel mai mare bazin de talente tehnice subregionale din lume, depășind America Latină și India. Dintre aceștia, peste 1,5 milioane sunt dezvoltatori software, în special din Polonia, Ucraina și România, asigurând un flux constant de specialiști. Mai mult, conform 8allocate, universitățile din Polonia, Ucraina și România produc împreună aproximativ 80.000 de absolvenți STEM anual, consolidând ponderea ridicată a regiunii în acest domeniu la nivel global.

De fapt, nu este vorba doar de o oportunitate pasivă, ci de un motor real de inovație care transformă regiunea într-un hub tehnologic. Dezvoltatorii din Europa de Est nu se limitează la utilizarea platformelor cripto, ci creează infrastructura viitorului, de la protocoale DeFi până la soluții Layer-2. Acest ecosistem solid garantează că regiunea nu este doar un simplu consumator, ci un contributor esențial la evoluția industriei, explică Vugar Usi Zade.

Nivelul ridicat de alfabetizare tehnologică din țări precum România, unde se estimează că 10% din populație deține cripto (Global Legal Insights), alimentează o utilizare sofisticată. Un sondaj recent Bitget Wallet arată că 41% dintre respondenți din Europa de Est doresc să folosească cripto pentru cheltuieli zilnice, în timp ce 31% sunt atrași de capacitatea criptomonedelor de a facilita plăți globale fără restricții regionale. Datele indică o bază de utilizatori complexă, care înțelege și valorifică funcționalitățile esențiale ale cripto în aplicații reale.

Viitorul pieței cripto din Europa de Est va fi definit de capacitatea sa de a naviga mediul de reglementare. Țări precum Estonia și Ucraina au făcut deja pași proactivi pentru a crea un cadru favorabil, Ucraina legalizând recent activele virtuale și implementând o structură fiscală avantajoasă. Polonia, deși mai precaută, rămâne o piață cheie datorită populației numeroase și greutății economice.

Implementarea regulamentului european MiCA („Markets in Crypto-Assets”) marchează un moment de cotitură. Prin stabilirea unui cadru legal clar și unitar, MiCA va reduce mult incertitudinea legată de reglementare. Această transparență ar putea atrage investiții instituționale din partea jucătorilor tradiționali, până acum reticenți să intre pe piață. Chiar dacă ar putea urma o consolidare a pieței, rezultatul final va fi un mediu mai sigur și mai stabil pentru utilizatori, ceea ce va întări atractivitatea regiunii.

Europa de Est este pregătită să devină un hub cripto global și nu din întâmplare, ci datorită unei combinații de necesitate, talent și politici orientate spre viitor. Cererea pentru soluții financiare alternative, bazată pe experiențe istorice, se întâlnește cu un ecosistem tehnologic solid și cu reglementări care evoluează în direcția potrivită. Împreună, aceste elemente pot transforma regiunea într-un model pentru alte piețe emergente, arătând cum cripto poate evolua de la o revoluție în formare la un sistem financiar matur și rezilient, mai adaugă Vugar Usi Zade.

(sursa: Mediafax)