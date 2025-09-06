Blestemul unui licean pentru Securitate, în 1970: „Comunist urît, să-ți moară nevasta și copiii”

Dincolo de cererile pentru „Reflections of My Life” sau „Je t’aime”, adolescentul a strecurat și un mesaj sfidător pentru cenzori: „Comunist urît și bruiat… te blestem să-ți moară nevasta și copiii.”

Documentul, prezentat acum de CNSAS, dezvăluie nu doar umorul amar și frustrarea unei generații private de libertate, ci și ingeniozitatea prin care tinerii încercau să se conecteze la muzica și cultura interzise de regim.

Pentru mulţi tineri, accesul la trupele „capitaliste” însemna ascultarea în secret a posturilor de radio occidentale, cea mai prizată fiind emisiunea „Metronom” realizată de Cornel Chiriac la postul „Europa Liberă”.

CNSAS arată însă că ascultarea staţiilor de radio occidentale, în special a celor declarat anticomuniste, precum „Europa Liberă”, era interzisă.

Cu toate acestea, numeroşi tineri români urmăreau constant „Metronom”, iar unii chiar încercau să corespondeze, trimiţând scrisori în care solicitau anumite piese şi îşi exprimau opinii „ostile” la adresa sistemului comunist.

Toate trimiterile externe erau verificate de securitate, iar o scrisoare, care avea trecută la destinatar adresa din Munchen a postului, avea toate şansele de a fi oprită şi analizată, pentru a fi identificat expeditorul şi tras la răspundere. Acest lucru era ştiut, motiv pentru care autorii se semnau doar cu numele mic, ori cu un pseudonim. De multe ori însă, în mod naiv, strecurau în scrisori indicii, care îi ajutau pe securişti. Cum ar fi, de exemplu, să spui că locuieşti în Transilvania, dar eşti originar din Piteşti, că eşti elev la liceu şi ai o prietenă pe nume Mariana, iar vechea ta poreclă era „Oaie”.

„În ianuarie 1970 a fost depistată o astfel de scrisoare expediată de un licean din Sighişoara. Identificarea autorului a fost destul de uşoară. Existau numai 2 licee în oraş şi au fost luate probe de scris ale tuturor elevilor. Însă aparatul de represiune nu s-a mulţumit cu atât. Un exemplu trebuia dat, pentru în capetele înfierbântate ale tinerilor. Ca urmare, a fost declanşată o acţiune majoră de verificare a anturajului acestuia. În urma acţiunilor întreprinse de securişti, au fost descoperiţi alţi adolescenţi, care purtau corespondenţă cu persoane, ori posturi de radio din străinătate şi aveau manifestări . Toţi au fost anchetaţi, apoi au fost puşi în discuţie publică, unde au fost avertizaţi, obligaţi să-şi facă mea culpa şi sancţionaţi cu scăderea notei la purtare”, arată CNSAS.

Citește pe Antena3.ro Un bărbat a stat aproape 30 de ani la închisoare din cauza unei minciuni spuse de o femeie

„Aviz tinerilor de azi, care consideră că regimul comunist a fost un lucru bun, în timp ce se bucură de avantajele democraţiei. Pe vremea aceea nu puteai să spui sau să faci tot ce-ţi trecea prin cap”, susțin reprezentanții CNSAS.

Aceștia au publicat integral scriasoarea pe Facebook:

„Dragă Cornele,

Sînt un vechi ascultător al și ți-am trimes pînă acum trei scrisori, cea mai veche prin luna august, dar, după cum se vede, tu nu le-ai primit. După toate probabilitățile ăia de la cenzură le-au oprit. Da’ ce să-i faci, vorba românului: așa că trebuie lăsați în pace oamenii și incapabili să judece normal. Aceștia fiind constructorii socialismului, care parcă seamănă cu ai lui Manole ce tot construiesc, dar nimic nu se înalță. Nu știu cît o să-i mai suporte societatea că unul mie mi-e greață numai că trebuie să mă gîndesc la ei. Dar cred că nu va mai trece mult timp pînă <îi voi părăsi> și-i voi băga în aia mă-sii pe toți.

Și acum despre mine. Sunt de pe meleaguri argeșene dar acum locuiesc în Transilvania. După cîte am auzit, și tu ești piteștean. Nu știu asta însă precis.

Sînt elev la liceu, de n-aș mai fi! Poate ai aflat că acum se fac medii cu sutimi, adică aritmetic, cît iese iese, ne-au luat și dreptul la cele 50 de sutimi de care ne mai bucuram. Profesorii tot șperțari sunt: . Ședințe de UTC despre comportare și despre recunoștința noastră față de Partid. Nu înțeleg de ce pot fi atât de falși și de perverși oamenii.Dar frumusețea este economia politică pe care o facem. Tot o minciună, o falsitate și o contrazicere de idei. Eu unul am început să mă amuz pe baza acestei cărți . Nu știu de ce, dar pe mine societatea asta evoluată a comuniștilor a făcut să-mi urăsc semenii. Aș mai avea multe de povestit, dar cred că tu cunoști la fel de bine ca și mine aceste lucruri. Te rog scuză-mi scrisul în toate direcțiile și urît, dar am făcut-o intenționat pentru deruta .

Te rog, transmite-mi 3 cîntece:

Primele două pentru colegii mei de clasă:

1) Reflections of My Life (The Marmalade)

2) Delanie and Bonnie and Friends – Comin’ Home

și a treia pentru prietena mea din Pitești

Mariana: Je t’aime.

Urîndu-ți (adevărat că e cam tîrziu pentru aceasta) închei această scrisoare.

Dacă se poate, te rog transmite cîntecele pe data de 5 februarie 1970.

Te salută și ca să știe cei din Pitești cine a îndrăznit să-ți scrie (o veche poreclă).

Dacă oprești această scrisoare, comunist urît și bruiat (nebun), incult și criminal, te blestem să-ți moară nevasta și copiii. Sticlete prost.”.

(sursa: Mediafax)