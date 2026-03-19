Deputat UDMR, despre inechitățile bugetului: Capitala are țară și nu invers. Bucureștiul, scutit de la plata contribuției la fondul de solidaritate

Miklos Zoltan, deputat UDMR, a spus că Uniunea salută adoptarea bugetului pe 2026, chiar dacă se întâmplă cu mare întârziere.

De asemenea, a salutat și fixarea țintei de deficit bugetar la 6,2% din PIB, în scădere, respectând traiectoria de consolidare bugetară asumată.

„Acest lucru ne permite să gestionăm finanțele publice și datoria publică în mod responsabil și sustenabil. Salutăm, de asemenea, alocarea de sume record investițiilor, în creștere în 2026 până la 8% din PIB pentru obiective de interes național și local”, a spus Miklos.

Pe de altă parte, deputatul UDMR a găsit și părțile mai puțin bune ale bugetului din 2026.

Astfel, Miklos a vorbit despre finanțarea Bucureștiului.

„A reieșit încă o dată că Capitala are țară și nu invers. Capitala va fi scutită de contribuția la fondul de solidaritate care afectează pe absolut toată lumea, iar sectoarele vor fi scutite de tăierea unei părți din venituri, tăiere care afectează toate primăriile din țară cu venituri per locuitor peste medie. Așadar, țara este solidară cu Capitala, iar capitala cu nimeni altcineva. Problema cea mai gravă este mesajul transmis. În România este posibil să fii incompetent, lipsit de viziune și neglijent, vine țara și te salvează. Este ca și cum am recompensa risipa”, spune deputatul UDMR.

Acesta a mai afirmat că un alt neajuns al construcției bugetare este reținerea la bugetul central, contrar principiilor statuate în legea finanțelor publice locale a unei părți semnificative din impozitul pe venit.

„An de an, astfel de derogări provoacă erodarea capacității autorităților locale de a planifica pe termen lung. Avem încredere că este doar un mecanism temporar și că din anul 2027 aceste derapaje vor dispărea, astfel încât solidaritatea să vizeze pe toată lumea și impozitul pe venit să revină integral bugetelor locale. În concluzie, bugetul este sub asediul mai multor constrângeri, unele obiective izvorâte din reguli de disciplină financiar-bugetară iar altele subiective, având ca sursă tratamentul preferențial cerut și obținut de unii”, a mai spus Miklos Zoltan.

(sursa: Mediafax)