Mesaj de calm de la BNR: Purtătorul de cuvânt anunță stabilizarea leului în perioada următoare

„Am văzut o zi agitată pe piața valutară. Există o incertitudine în ceea ce privește guvernarea. Această situație s-a manifestat serios pe piață valutară. Situația se va calma, este în curs de calmare. Sunt date din piață care arată că vom avea o calmare a pieții. Mai urmează câteva zile, pot continua presiunile pe curs. Dar pe piețe se contată o ușoară calmare”, a declarat Dan Suciu pentru DIGI 24.

Leul s-a depreciat puternic, joi, în raport cu euro, pe fondul tensiunilor politice generate de retragerea sprijinului PSD pentru Ilie Bolojan, demisia miniștrilor social-democrați din Executiv, dar și depunerea unei moțiuni de cenzură împotriva Guvernului.

Joi, euro este cotat la 5,1417 lei, conform referinţei oficiale anunţate de Banca Naţională a României.

