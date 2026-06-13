Premieră pentru cei foarte mici la Teatrul Ion Creangă: „Farul” se aprinde și pornim în aventură!

Două personaje, o călătorie, un univers în continuă transformare – „Farul” spune duioasa poveste a unei deveniri fără sfârșit. Nu doar spațiul se transformă mereu în altceva, ci și personajele în sine: acestea sunt, pe rând, observatori și creatori ai lumii prin care trec. Conceput și construit ca o experiență senzorială pentru copiii între 1 și 3, noul spectacol TICBEBE are toate premisele unei producții de succes: stimulează simțurile celor mici prin jocurile de lumini și umbre, sunet, privire și mișcare, într-un mediu sigur și adaptat vârstei lor.

Tot pe 14 iunie, dar de la ora 16:00, #TICBEBElușii sunt așteptați la atelierul „Joaca în culori”, unde vor putea explora arta nestingheriți! Pregătiți aplauzele, rezervați locurile preferate și lăsați-vă purtați de vraja scenei!

Biletele la spectacole și ateliere au fost puse în vânzare și pot fi achiziționate online de pe platforma Entertix.

Conceptul și regia: Andra Burcă

Scenografia: Andrei Răduț

Muzica originală: Radu Mihalache

Consultanță artistică: Andrea Buzzetti (Teatrul La Baracca - Testoni Ragazzi, Italia)

Consultanță dramaturgică: Bruno Frabetti (Teatrul La Baracca - Testoni Ragazzi, Italia)

Cu: Andreea Gaica și Ana Toda

Recomandat copiilor între 1 și 4 ani

Durata: 30 min