Boala cronică de rinichi, o afecțiune „tăcută” care afectează milioane de români

Aproximativ 1,5 milioane de români ar putea suferi de această boală fără să știe, iar specialiștii atrag atenția că două analize simple — una de sânge și una de urină — pot ajuta la identificarea timpurie a problemelor renale și la prevenirea complicațiilor grave.

"Societatea Română de Nefrologie a lansat o campanie națională de conștientizare și educare a publicului privind Boala Cronică de Rinichi (BCR), o afecțiune frecventă și silențioasă, care rămâne adesea nedetectată în stadiile incipiente. Din aproximativ 1,5 milioane de români afectați, majoritatea nu știu că suferă de această boală și nu conștientizează modul în care le poate influența viața.

Depistarea timpurie înseamnă control, prevenirea complicațiilor majore și reducerea riscului de mortalitate.

O analiză simplă de urină (RACu) și una de sânge (RFGe) pot ajuta populația adultă — categoria cea mai expusă riscului — să identifice Boala Cronică de Rinichi încă din fazele incipiente. Medicul de familie vă poate îndruma în efectuarea acestor investigații.

Prin această inițiativă, Societatea Română de Nefrologie își propune să crească nivelul de conștientizare privind importanța depistării precoce, monitorizarea factorilor de risc și modul în care două analize simple, alături de un stil de viață echilibrat, ne pot ajuta să ne menținem rinichii sănătoși."