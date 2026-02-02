Bogdan Chirițoiu: Trebuie să dăm energie mai ieftină pentru industrie

Pentru a putea concura cu companii din restul lunii, Europa – și cu precădere România – trebuie să ajute industria energointensivă să poată beneficia de prețuri mai mici, iar în acest sens, companiile, autoritățile de reglementare, atât din energie, cât și din concurență, și legiuitorii trebuie să ajungă la o formulă de implementare, a declarat Bogdan Chirițoiu, luni, în cadrul conferinței de presă organizată cu ocazia prezentării activității instituției pe anul trecut.

„Trebuie să dăm energie mai ieftină pentru industrie. Prioritatea ce o văd în dezbaterea publică, ce văd la voi (presa – n.r.) este discuția despre persoanele fizice, spre casnici. Nu cred că asta e problema României. Trebuie să ne asigurăm că piața merge bine, că prețurile noastre sunt rezonabile, cât de rezonabile pot să fie în Europa, iar cei care sunt mai săraci, cei vulnerabili sunt ajutați. Deci există voucherele pentru energie, se va schimba mecanismul, se vor scădea direct pe factură, pentru gaze cred că se va face ceva similar, trebuie să avem niște ajutoare de încălzire pentru cei care sunt mai vulnerabili. Cei care nu se de vulnerabili vor plăti prețul de piață cât e el. Da, nu va fi ieftin, trebuie să fie rezonabil suportabil, similar cum e în alte în alte țări. Dar unde avem o problemă este că trebuie să dăm energie mai ieftină în industrie. De ce? Pentru că Europa are costul de două-trei ori mai mari decât restul lumii și nu putem concura cu restul lumii dacă avem aceste prețuri a energie mai mari. Și aici stă România mai prost decât alte state din UE”, a afirmat președintele Consiliului Concurenței.

Potrivit lui Bogdan Chirițoiu, pe baza datelor Eurostat și din piață, din 2024, consumatorii casnici români nu plătesc mai mult decât alții din Uniunea Europeană, industria noastră nu plătește mai mult decât cei din Uniunea Europeană, costurile sunt aici chiar mai mici decât în Germania.

„Dar am luat și mari consumatori energetic, siderurgie: companiile în România plătesc mai mult decât cele din Germania. Deci problema nu e pe populație în general, problema nu e la industrie în general, dar problema este la companiile care consumă multă energie, deci pentru care energia e un cost important de producție. Aici stăm mai prost decât alte state din Uniunea Europeană”, a explicat Bogdan Chirițoiu.

Mai mult, aceste date vin în contextul în care România nu mai are „plajă fiscală” pentru ajutoare în comparație cu alte țări membre.

„Nici n-avem bani ca ei. Uniunea Europeană și-a flexibilizat regulile, a intrat un regulament – CISAF (Clean Industrial Deal State Aid Framework – n.r.), care a intrat în vigoare la mijlocul anului trecut, iar Germania folosește aceste flexibilizare a regulilor ca să subvenționeze tarifele de transport și de distribuția electricității. Noi n-o să avem bani, bine, mai nimeni n-are banii Germaniei în Uniunea Europeană. Germania a avut excedent bugetar, da, noi și alți avem deficit bugetar. Da, deci n-avem bani precum nemții. Și atunci trebuie să găsim alte formule prin care să avem totuși o electricitate mai ieftină pentru companiile din România”, a declarat șeful autorității de concurență.

Potrivit lui Bogdan Chirițoiu, în modelele pe care le dă Comisia, e o variantă de a face contacte directe între producătorii de regenerabile, iarăși implicând și o garanție de stat.

„Deci sunt mecanisme care sunt acum permise sau încurajate de legislația europeană și aș vrea asta să ne concentrăm în România. Deci în perioada următoare să găsim formule în care consumatorii noștri mari de energie pot să aibă asigurată furnizare de energie la costuri mai mici decât costurile de piață care-s date și vor fi date de gaz și în viitor”, a subliniat președintele Consiliului Concurenței.

„În orice piață prețul este dat de costul cel mai mare de producție, care la electricitate este gazul, așa-i la noi și așa e majoritatea țărilor din Uniunea Europeană și așa o să fie pe ceva timp de acum înainte. Da, există și producător, după cum scrieți și voi, există producători care au costuri mult mai mici și atunci important e se găsești o formulă prin care producători cu costuri mai mici îți acoperă industria. Deci asta mi-aș dori și Consiliul va sprijini eforturile Guvernului și ale reglementatorului (ANRE) în acest sens”, a declarat Bogdan Chirițoiu.

Șeful Consiliului Concurenței a amintit cum criza din energie, cu precădere după invazia Ucrainei, a dus la creșterea prețurilor la energie și la gaze care au lovit puternic industria.

„Vedem scăderea consumului de gaze, vedem la scăderea consumului de electricitate. Deci avem capacități de producție care se limitează, SIDEX-ul riscă să se închidă. Deci pentru genul ăsta de probleme trebuie să găsim o soluție. Și asta e prioritatea după mine, asta e prioritatea economică a guvernării: cum ne asigurăm că marii consumatori de electricitate și de gaze rămân în viață și pentru asta trebuie să primească resurse ceva mai ceva mai ieftine. La electricitate avem niște soluții, la gaze, nu știu, deci trebuie să căutăm și pentru gaze”, a subliniat președintele Consiliului Concurenței.

Întrebat care sunt responsabilii pentru găsirea și implementarea unei astfel de formule, Bogdan Chirițoiu a spus că primul pas ar trebui făcut de companiile vizate.

„În primul rând sunt discuții în piață. Eu zic că în mod normal piața trebuie să vină cu propunerile astea. Sunt companii ca vor să vândă electricitate, sunt companii care au nevoie. Ei trebuie să vină să negocieze între ei și acolo unde au nevoie de stat… Sfatul meu este să vorbească cu ANRE-ul, dar și cu ministerul Energiei. Deci până la urmă, așteptarea mea este va fi nevoie niște garanții de stat și asta vor fi emise, bănuiesc de Guvern, nu știu, vom vedea schema, vom face o schemă de garanții de stat, vom vedea cine o va administra. Eu sper că de anul acesta. Deja regulamentul e de anul trecut, CISAF. Comisia ne-a dat ceva, niște îndrumări, momentan n-avem multe exemple în Europa, e adevărat”, a conchis Bogdan Chirițoiu.

Bogdan Chirițoiu: Intrarea Romgaz pe piața furnizării este proconcurențială

Faptul că pe piața furnizării intră un nou actor, chiar dacă are și calitatea de producător, este, în principiu, un eveniment care încurajează concurența, a declarat Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței, la întrebarea MEDIAFAX privind eventualele temeri ale actualilor furnizori.

Bogdan Chirițoiu a admis că a avut discuții și cu Romgaz, și cu furnizorii deja activi despre viitoarea intrare pe piața furnizării a companiei care are aproximativ 52% din producția națională de gaze.

„Pe furnizare, ca și Hidro, va fi foarte mic. E adevărat că el e dominant sau ar putea fi văzut ca dominant pe piața de producție de gaz. Și asta e discutabil, dacă piața e națională sau nu. Bun, e clar că e mare. Poate că e mai complicat la Romgaz decât la Hidroelectrica, dar logica noastră cred că va fi similară: cât timp ești mic nu e o problemă, e proconcurențial să intri pe piață cu niște prețuri cu prețuri mici. După aia, se va complica situația. Dacă această cota de piață crește, în momentul ăla va deveni mai complicată analiza. Dar este iarăși foarte ipotetic. La electricitate încă n-am fost în stare să spunem când nu mai ești atât de mic, cu atât mai puțin pot să spun de acum la gaze”, a conchis Bogdan Chirițoiu.

Romgaz urmează să fie al doilea producător național, cu cea mai mare cotă de piață pe nișa sa, care intră pe piața furnizării pentru populație, după Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie devenit între timp lider al pieței concurențiale. Compania a avut oferta cu cel mai mic preț de pe piață și portofoliul său a depășit deja un milion de clienți casnici și noncasnici.

Astfel, românii urmează să primească de la Romgaz în curând oferte de furnizare a gazelor naturale până la sfârșitul acestei luni sau cel târziu la începutul lunii martie, pentru contracte care să intre în vigoare din 1 aprilie, când urmează să expire și schema de plafonare și compensare a prețului la gazelor naturale, cel puțin conform actualelor reglementări, așa cum a declarat recent directorul general al Romgaz, Răzvan Popescu, pentru MEDIAFAX.

Întrebările privind posibile temeri privitoare la Romgaz au venit și în contextul în care președintele Consiliului Concurenței a confirmat, la întrebarea jurnaliștilor, că au fost furnizori, fără să dea nume, care s-au plâns atât instituției pe care o conduce, cât și Comisiei Europene, de comportamentul Hidroelectrica pe această piață.

„Ce să reclame? Că Hidroelectrica vine cu prețuri în retail mai mici decât prețurile de angro pe care le practică. Am avut plângeri în cursul anului trecut și știu că au fost discuții și la Comisie. Nu știu dacă au fost plângeri la Comisie, au avut discuții la Comisia Europeană și de asemenea au fost sesizări la noi”, a spus șeful autorității de concurență.

Concluzia responsabililor din Consiliu a fost că, pentru moment, dar nu se știe cât va mai dura acest moment, intrarea Hidroelectrica pe nișa furnizării nu reprezintă un pericol concurențial, dimpotrivă.

„Punctul nostru de vedere a fost că, atât timp cât Hidrolectrica e mică, vedem intrarea ei pe piață, chiar și cu prețuri promoționale, o vedem ca un proces proconcurențial în care am o firmă nouă care intră pe piață și o să vină cu niște prețuri promoționale, dar și că asta nu e o problemă cât timp cota de piața a lui Hidroelectrica e mică. Între timp -discuțiile astea erau mai mult de jumătate de an înainte – cota de piață a lui Hidro a crescut – n-am o analiză mai nouă să spun acum și nici nu știu să spun exact cât. Mie cel puțin mi se pare clar: când sunt o firmă – mare, bun – dar intru pe o piață nouă, intrând pe piața asta, cresc concurența. E normal să vin, fiind nou, e normal să vin cu niște prețuri mai mici pentru o perioadă. Nu știu să spun acuma cât e perioadă, cât poate să dureze promoția asta și ce înseamnă că sunt mic, când nu mai sunt mic și când a durat destul de mult promoția, nu știu să spun asta acum”, a declara Bogdan Chirițoiu, la conferința de presă de luni.

Hidroelectrica a intrat pe piața de furnizare și a început să încheie contracte cu clienți finali în anul 2020. În luna decembrie a primului an, avea 2.884 de clienți finali de furnizare, dintre care 962 casnici și 1.922 noncasnici, iar din 4 noiembrie 2025 are în portofoliu peste un milion de clienți.

Mai mult, compania a atras, în medie, peste 10.700 de clienți în fiecare dintre cele patru zile ale campaniei de Black Friday, depășind vârful anterior ale unei zile, potrivit informațiilor furnizate de oficialii companiei în exclusivitate pentru MEDIAFAX.

Compania operează 188 centrale cu o capacitate hidroenergetică de 6,4 GW și deține și un parc eolian la Crucea, cu o putere instalată de 108 MW.