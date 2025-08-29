Ivan, măsuri pentru reducerea prețului la energie cu 20-25% prin eliminarea intermediarilor

Conform ministrului, energia electrică activă reprezintă doar 52% din factură, restul fiind constituit din tarife, accesorii, transport, TVA și accize.

Până recent, intermediarii puteau cumpăra energie în avans (de exemplu în august 2025 pentru anul 2027) în valoare de 100 milioane euro fără nicio garanție financiară, iar dacă nu le convenea prețul final, puteau denunța contractul, inundând piața cu cantități mari de energie și dezechilibrând prețurile.

Măsurile propuse:

Garanție obligatorie de 10% pentru achizițiile în avans - deja implementată prin ordin ANR

Scurtarea lanțului între producătorii mari (Hidroelectrica, Nuclearelectrica, Oltenia) și furnizorii cu peste 200.000-300.000 clienți, eliminând intermediarii

Mecanismul „market maker" prin care un producător major va putea stabiliza prețurile

Piața directă între 3-4 producători mari și 4-5 furnizori mari, fără speculații pe bursa zilei următoare.

Ministrul estimează că toate măsurile vor fi implementate în următoarele trei luni, cu o reducere a prețului energiei de 20-25% în aproximativ șase luni de la intrarea în vigoare.

(sursa: Mediafax)