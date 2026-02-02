Ivan: Sprijin lunar la facturile de energie și gaze pentru românii cu venituri sub 2500 de lei

Bogdan Ivan a explicat că schema de sprijin pentru gaze naturale este gândită special pentru perioada sezonului rece din cursul anului viitor.

„Din punct de vedere al consumatorilor vulnerabili pe segmentul de energie și gaze naturale, propunerea venită din partea Partidului Social Democrat este una foarte clară, și anume, pentru bugetul anului 2026, pentru acei consumatori care au venit sub 2500 de lei, în cazul gazelor naturale, să beneficieze de o bonificație de 100 de lei lunar în sezonul rece, care începe la 1 octombrie și se termină la 31 martie”, a declarat ministrul Energiei.

În ceea ce privește energia electrică, ajutorul financiar va fi aplicat pe parcursul întregului an, pentru a compensa eliminarea plafoanelor de preț.

„În cazul energiei electrice, trebuie să continue schema de sprijin pentru consumatorii care de asemenea au până în 2500 de lei venituri nete, de 50 de lei minus la factură, în perioada cuprinsă între 31 martie 2026 și 31 martie 2027”, a precizat Ivan.

Ministrul a oferit și cifre legate de impactul social al acestor măsuri, subliniind numărul mare de puncte de consum vizate.

„În total vorbim despre aproximativ 2,1 milioane locuri de consum pentru energie electrică, asta înseamnă circa 3,7 milioane de oameni beneficiari, iar în cazul gazelor naturale vorbim de 1 milion de oameni, 1 milion de puncte de consum, adică 1,7 milioane de beneficiari”, a adăugat Ivan.

Ministrul a susținut că aceste bonificații sunt necesare pentru a proteja populația afectată de schimbările legislative din piața de energie de anul trecut.

„Este o măsură propusă de Partidul Social Democrat, care vine să-i sprijine pe românii care au cele mai mici venituri, care au fost afectați în cursul anului trecut de eliminarea plafonului la energie electrică. Venim cu această schemă de sprijin pentru oamenii care au venituri mici și medii atunci când vorbim despre plata facturilor la energie electrică și la gaze naturale”, a conchis Ivan.

Partidul Social Democrat a decis, duminică, în ședința Consiliul Politic Național, să susțină adoptarea, în regim de urgență, a pachetului de relansare economică și a pachetului de solidaritate, cu măsuri pentru protejarea pensionarilor și a altor categorii vulnerabile.

(sursa: Mediafax)