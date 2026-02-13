Bolojan, despre amânarea CCR pe pensiile magistraților: Generează o frustrare socială suplimentară

Șeful Guvernului a fost întrebat, vineri, la Europa FM, care este părerea lui despre noua amânare de la CCR pe tema pensiilor magistraților.

„În primul rând, e foarte probabil să aibă ca efect constatarea de către Comisia Europeană că n-am îndeplinit acest angajament legat de a îndrepta aceste lucruri. Asta înseamnă că vom pierde banii care sunt reținuți, aproximativ 231 de milioane de euro. Și în al doilea rând, orice fel de amânare de genul acesta pur și simplu generează o frustrare socială suplimentară, pentru că cred că orice om rațional e total nemulțumit de ceea ce se întâmplă”, a spus premierul.

El a adaugă că aceste amânări „sunt nesănătoase din toate punctele de vedere pentru încrederea publică, nu doar în Curtea Constituțională, dar, în primul rând, într-o anumită echitate la care românii se așteaptă din partea guvernelor României, nu în sensul de guvern, în sensul de autoritățile de stat”.

El spune că oamenii altfel ar fi acceptat, de exemplu, să plătească impozite mai mari, dacă ar fi văzut că „toți sunt parte a acestui efort”.

Șeful Executivului susține că și dacă se limitează pensia la 70% din ultimul salariu, pensia medie în magistratură în România „n-ar fi de 5.000 de euro cât este astăzi, ci de 3.500 de euro, ceea ce înseamnă că ar fi oricum mai mare față de pensia medie de 600 de euro”.

Bolojan afirmă că, în acest moment, legea este într-o analiză de constituționalitate și întreabă retoric: „50% este constituțional, 70% e neconstituțional sau 80%. La asta se rezumă aspectele de constituționalitate. Nu cred că este un lucru în regulă”.

Judecătorii CCR au amânat pentru 18 februarie 2026 luarea unei decizii pe reforma pensiilor magistraților. Este a 5-a amânare a CCR în acest controversat dosar.

(sursa: Mediafax)