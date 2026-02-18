Cumulul pensiei cu salariul la stat, limitat? Bolojan anunță modelul cu doar 15% din pensie

Potrivit acestuia, modelul ar urma să fie similar celui aplicat magistraților, unde persoanele pensionate care continuă să lucreze în sistem nu mai primesc pensia integral, ci doar 15% din valoarea acesteia.

Bolojan a sugerat că actualul sistem permite situații în care persoane cu venituri stabile cumulează pensia și salariul, în timp ce alți profesioniști rămân în afara sistemului. Argumentul central invocat de premier este unul social, nu doar economic. Acesta leagă reforma de reorganizarea instituțiilor publice și de eventualele audituri de personal, afirmând că menținerea în funcții a celor fără alte venituri ar aduce mai multă stabilitate și corectitudine în sistem.

„Avem acest proiect pregătit și, în zilele următoare, îl veți vedea adoptat de Guvern. (…)După modelul care se aplică la magistrați, în condițiile în care, de exemplu, un magistrat lucrează în sistemul de magistratură după ce s-a pensionat, nu mai poate beneficia și de pensia integrală, și de salariu, ci doar de 15% din valoarea pensiei.”

Întrebat dacă nu există temeri că ar putae izbucni un nou scdandal și că această decizie va fi atacată la Curtea Constituțională, premierul a spus că este mult mai corect ca un om care are un venit stabil să nu mai cumuleze pensia cu salariul.

„Dacă este valabil actualul sistem pentru magistrați, s-ar prezuma că ar trebui să fie valabil și pentru celelalte categorii și trebuie să discutăm din nou foarte deschis. În condițiile în care se constată că într-un minister sau într-o autoritate centrală, de exemplu, există, în urma unui audit, mai mult personal decât este necesar, mi se pare că, din punct de vedere social și al stabilității în instituție, este mult mai corect ca un om care are un venit stabil să nu mai cumuleze pensia cu salariul, iar cel care nu are un alt venit, dar este un bun profesionist, să rămână în sistem. În felul acesta ar fi un lucru mult mai echitabil social, dincolo de analizele economice”, a afirmat Bolojan.

(sursa: Mediafax)