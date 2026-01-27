Bolojan, discuții cu agenția Fitch despre stabilitatea fiscală și cheltuielile publice

„Am prezentat acțiunile concrete ale Guvernului României din ultimele 6 luni, care au dus la performanța unui deficit bugetar cash de aproximativ 7,65% din PIB, semnificativ sub ținta de 8,4%, precum și măsurile care au permis această corecție într-un context economic dificil. Am subliniat faptul că reducerea deficitului a fost realizată concomitent cu un nivel record al investițiilor, prin disciplină bugetară și decizii coerente în a doua parte a anului”, a transmis Nazare.

De asemenea, ministrul a precizat că planurile pentru anul 2026 se bazează în mare măsură pe fondurile europene, precum PNRR și mecanismul SAFE, care sunt esențiale pentru finanțarea investițiilor și scăderea costurilor de creditare ale statului.

Nazare a adăugat că acest dialog a confirmat încrederea în direcția economică a României.

„Fitch va publica anunțul privind evaluarea ratingului României pe 13 februarie, după închiderea piețelor şi ne așteptăm la o noua confirmare a credibilității dobândite în ultimele 6 luni. Așa cum am mai subliniat: mizăm în viitor nu doar pe menținerea ratingului, ci pe îmbunătățirea performanțelor şi a calificativului de țară”, a conchis Alexandru Nazare.

Știrea inițială:

Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit, marți, cu reprezentanții agenției de rating Fitch pentru a evalua evoluțiile economice și fiscale ale României, context în care a prezentat măsurile Guvernului pentru consolidarea fiscală.

La întrevedere au participat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, și directorul general al Trezoreriei Statului, Ștefan Nanu.

„Discuțiile au vizat principalele măsuri de politică fiscal-bugetară aflate în implementare, evoluția finanțelor publice și perspectivele macroeconomice, precum și modul în care acestea susțin stabilitatea economică și predictibilitatea necesară mediului investițional”, potrivit comunicatului emis de Guvern.

Premierul a explicat că Executivul se concentrează pe reducerea risipei din banii publici și pe o utilizare mai corectă a resurselor, astfel încât datoria țării să rămână la un nivel sustenabil.

„Totodată, a fost reafirmată abordarea responsabilă a Guvernului în ceea ce privește politicile economice și fiscale pe termen mediu, orientată spre întărirea stabilității macroeconomice și consolidarea încrederii investitorilor în economia României”.

(sursa: Mediafax)