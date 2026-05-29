Ilie Bolojan, mesaj pentru Europa: Mulțumiri partenerilor pentru solidaritate

Într-o postare publicată, vineri, pe X, premierul interimar Ilie Bolojan le-a mulțumit partenerilor străini pentru mesajele transmise, referitoare la incidentul de la Galați.

„Le mulțumesc tuturor partenerilor și aliaților noștri pentru mesajele de solidaritate transmise”, a scris premierul interimar.

În urma incidentului prăbușirii dronei într-un bloc din Galați, președintele României, Nicușor Dan, a convocat Consiliul Suprem de Apărare al Țării, CSAT. Premierul Ilie Bolojan a lipsit de la ședință pentru că se află la Chișinău.

În urma prăbușirii dronei, care s-a petrecut în noaptea de joi spre vineri, mai mulți oficiali europeni și-au transmis solidaritatea, denunțând acțiunile Rusiei. Printre aceștia Maia Sandu, președinta Republicii Moldova, Kaja Kallas, șefa diplomației Europene, Antonio Costa, președintele Consiliului UE, Secretarul Genera al NATO, Mark Rutte, dar și Ambasadorul SUA la NATO, Matthew Whitaker.

(sursa: Mediafax)