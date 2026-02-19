Bolojan s-a întâlnit cu agenția de rating Moody’s. Discuții despre ținta de deficit de 6,2% și PNRR

Întrevederea a avut loc în prezența ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare, și a directorului Trezoreriei Statului, Ștefan Nanu, scopul fiind analiza evoluțiilor economice și fiscale ale țării.

În cadrul discuțiilor, premierul a detaliat strategia fiscală pentru anul în curs.

„Proiectul de buget pentru 2026 are ca obiectiv o țintă de 6,2% a deficitului bugetar la finalul anului, în condițiile menținerii nivelului ridicat al investițiilor, având în vedere faptul că până la 31 august 2026 România va închide proiectele finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență”, se arată în comunicatul Guvernului.

Premierul Bolojan a afirmat că Executivul se va concentra asupra proceselor de consolidare și creștere economică, prioritare fiind absorbția fondurilor europene și susținerea investițiilor. Totodată, Guvernul vizează domeniul energiei pentru scăderea prețurilor și atragerea investițiilor străine în sectoarele cu deficit comercial. Pe piața muncii, prioritățile sunt creșterea gradului de ocupare și adaptarea învățământului superior la realitățile economice.

Șeful Executivului a insistat asupra necesității stabilității și a politicilor predictibile pentru recâștigarea încrederii cetățenilor în stat. Ministrul Alexandru Nazare a menționat progresele în digitalizarea administrației fiscale pentru o mai bună colectare.

„Dacă menținem măsurile stabilite pentru controlul cheltuielilor publice și lucrăm pe direcțiile de consolidare și creștere economică, ceea ce vom face pentru că avem o abordare guvernamentală responsabilă, vom continua tendința de scădere a deficitului bugetar, așa cum România s-a angajat în dialogul cu Comisia Europeană și cum este sănătos pentru economia țării noastre”, a afirmat premierul Ilie Bolojan.

(sursa: Mediafax)