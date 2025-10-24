Premierul Ilie Bolojan: Este exclus ca România să intre în război

„E exclus ca România să intre în război. România nu va genera situații care să ne atragă într-un conflict. Tot ceea ce face România în prezent și ceea ce a făcut în acești ani a fost să își apere frontierele, să participe la apărarea europeană și să respecte parteneriatele strategice cu partenerii noștri, Statele Unite, NATO și partenerii europeni”, a spus premierul la Antena 3 CNN.

Șeful Guvernului a subliniat că România acționează exclusiv defensiv, prin consolidarea capacității proprii de apărare și prin achiziția de echipamente militare moderne.

„România nu provoacă, nu creează niciun fel de probleme și nu are nicio intenție, indiferent de zvonurile răspândite, de a trimite trupe în război”, a afirmat Bolojan.

„Aceste dezinformări repetitive apar, din păcate, destul de frecvent și, fără niciun fel de echivoc, nu există niciun temei real într-o astfel de discuție”, a încheiat premierul.

Declarațiile premierului vin în contextul intensificării tensiunilor regionale și al speculațiilor privind extinderea conflictului din Ucraina spre flancul estic al NATO.

Ilie Bolojan despre războiul hibrid: Problema noastră este că avem o încredere socială scăzută

Premierul Ilie Bolojan a avertizat că dezinformarea și războiul hibrid reprezintă amenințări reale pentru România, însă efectele acestora devin grave pe fondul de neîncredere socială și slăbiciune instituțională.

Privind rolul insutțiilor în războiul hibrid, Ilie Bolojan a spus că acestea „trebuie să facă mai mult”.

Șeful Guvernului a adăugat că fenomenul dezinformării are efecte puternice în România din cauza condițiilor sociale: „Întotdeauna dezinformarea dă rezultate pe un teren fertil pentru asta. Și problema noastră de bază este că avem o încredere socială foarte scăzută”.

Printre cauze, acesta a enunțat: „O bună parte din această încredere scăzută fiind generată de noi, cei din lumea politică. Și dacă noi fiecare acolo unde suntem pe o funcție mai mare sau mai mică, nu luptăm pentru a recâștiga încrederea oamenilor, nu-i de mirare că cred tot ce li se spune”.

„Aceasta a fost și cauza principală pentru voturi care s-au dat anul trecut, nu trebuie să ne ascundem și anul acesta, care au fost niște voturi de furie, de voturi împotriva nedreptăților percepute, împotriva privilegilor, împotriva lipsei de performanță, acesta este adevărul. Cu asta trebuie să luptăm, asta e problema de bază”, a continuat Bolojan.

„Când o țară este economic stabilă, ca încredere, dezinformarea nu are efecte, e ca un organism sănătos, vitaminizat, de care răceala nu îi provoacă daune mari, îți mai curge nasul, dar nu te duce la pat. Asta trebuie să facem și noi, să luptăm pentru sănătate economică, pentru încredere, pentru responsabilitate”, a conchis prim-ministrul.

(sursa: Mediafax)