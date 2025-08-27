Premierul Ilie Bolojan a prezentat agenției de rating Moody’s măsurile economice adoptate

x close
de Redacția Jurnalul    |    27 Aug 2025   •   23:30
Sursa foto: gov.ro/Ilie Bolojan

Prim-ministrul Ilie Bolojan a discutat cu o delegație a agenției de rating Moody’s despre măsurile bugetare și despre stabilitatea politică.

Prim-ministrul Ilie Bolojan a avut astăzi, la Palatul Victoria, o întrevedere cu o delegație a agenției internaționale de rating Moody’s, în cadrul vizitelor periodice pe care aceasta le efectuează în România, informează Guvernul.

În cadrul discuțiilor au fost abordate măsurile adoptate de Guvern pentru echilibrarea situației bugetare, precum și aspecte privind stabilitatea politică.

Premierul a arătat că România traversează o criză bugetară ce poate fi depășită printr-un set coerent de pachete de măsuri. Acestea vizează reducerea cheltuielilor statului, creșterea veniturilor bugetare, precum și prioritizarea investițiilor publice.

În acest sens, șeful Guvernului a precizat că vor urma și alte măsuri de reformă, menite să asigure o mai bună finanțare și eșalonare a investițiilor, dar și corectarea unor inechități existente. Întrevederea a prilejuit și o discuție privind poziționarea României în actualul context regional, relația cu Uniunea Europeană, nivelul cheltuielilor militare și alte provocări externe.

La discuții, din partea română, au mai luat parte șeful Cancelariei Prim-ministrului, Mihai Jurca, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, și Ștefan Nanu, șeful Trezoreriei Statului Român.

 

(sursa: Mediafax)

