x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Observator Ilie Bolojan se va întâlni joia viitoare cu Ursula von der Leyen, la Bruxelles

Ilie Bolojan se va întâlni joia viitoare cu Ursula von der Leyen, la Bruxelles

de Redacția Jurnalul    |    20 Feb 2026   •   18:00
Ilie Bolojan se va întâlni joia viitoare cu Ursula von der Leyen, la Bruxelles
Sursa foto: hepta/Ilie Bolojan va fi primit, pe 26 februarie, la Bruxelles, de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen

Premierul Ilie Bolojan se va întâlni joia viitoare, pe 26 februarie, cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Întâlnirea va avea loc la Bruxelles, potrivit agendei publice a Ursulei von der Leyen. Momentan, Guvernul nu a anunțat niciun detaliu despre vizita premierului Ilie Bolojan la  Bruxelles

Premierul Ilie Bolojan va fi primit, pe 26 februarie, la Bruxelles, de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Întâlnirea a fost anunțată de Comisia Europeană, potrivit agendei publice a șefei Comisiei Europene.

La ora redactării acestei știri, întâlnirea dintre cei doi nu este menționată în calendarul premierului Bolojan. Totodată, nu este cunoscută nici ora la care cei doi se vor întâlni.

Informația vine în contextul în care pe 18 februarie, judecătorii CCR au decis să declare constituțională reforma pensiilor magistraților pe care Guvernul Ilie Bolojan și-a angajat anul trecut răspunderea în Parlament.

Comisia Europeană a confirmat miercuri, la solicitarea Mediafax, că a luat act de decizia Curții Constituționale a României privind pensiile speciale, iar rezultatul evaluării sale privind respectarea jalonului aferent va fi anunțat oficialilor români.

 

(sursa: Mediafax)

 

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: bolojan Ursula von der Leyen
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri