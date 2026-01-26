Premierul Bolojan efectuează o vizită în Germania; întâlnire cu cancelarul Friedrich Mertz

Pe agenda vizitei sunt programate şi întrevederi cu reprezentanţi ai Parlamentului Federal (Bundestag), ai Camerei Germane de Comerţ şi Industrie, ai Federaţiei Industriilor, ai Consiliului Central al Evreilor din Germania, precum şi cu reprezentanţi ai mediului asociativ românesc din Germania.



Astfel, marţi după-amiază, premierul se va întâlni cu Peter Adrian, preşedintele Camerei Germane de Comerţ şi Industrie, potrivit agendei vizitei.



Miercuri, în prima parte a zilei, prim-ministrul român are programate întrevederi cu Josef Schuster, preşedintele Consiliului Central al Evreilor din Germania, cu Andrea Lindholz, vicepreşedintele Parlamentului Federal.



În continuarea vizitei, şeful Executivului de la Bucureşti va avea întrevederi cu Annegret Kramp-Karrenbauer, preşedintele Fundaţiei Konrad Adenauer, cu Jens Spahn, liderul Grupului Parlamentar CDU, şi va participa la un dejun de lucru alături de Tanja Gonner, preşedintele Federaţiei Industriilor.



Miercuri după-amiază, premierul Ilie Bolojan, împreună cu membri delegaţiei române, va fi primit la sediul Cancelariei Federale de Friedrich Merz, Cancelarul Republicii Federale Germania.



Discuţiile între cei doi înalţi oficiali vor fi urmate de o conferinţă de presă comună.



Premierul român va depune apoi o coroană la Memorialului Evreilor Ucişi în Europa şi va vizita Memorialul, unde va avea şi o întrevedere cu Uwe Neumarker, directorul Fundaţiei Memorialului Evreilor Ucişi din Europa.



În continuarea agendei, prim-ministrul Bolojan are programate întrevederi cu membrii Comisiei pentru Afaceri Europene din Parlament şi, ulterior, cu reprezentanţi ai mediului asociativ românesc, la Ambasada României de la Berlin.



Premierul urmează să fie însoţit în vizita în Germania, între alţii, de vicepremierul Radu Miruţă, ministrul Apărării Naţionale, de deputatul Ovidiu Ganţ, de generalul Gheorghiţă Vlad, şeful Statului Major al Apărării, de Mihai Jurca, şeful Cancelariei prim-ministrului şi de Adriana-Loreta Stănescu, ambasadorul României în Republica Federală Germania.

