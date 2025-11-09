O broșă care a aparținut lui Napoleon și bijuterii în valoare de milioane de euro, scoase la licitație

Bijuterii estimate la zeci de milioane de euro și o broșă aparținând lui Napoleon Bonaparte, confiscată la Waterloo, vor fi scoase la licitație săptămâna viitoare în cadrul săptămânii luxului de la Geneva, scrie Le Figaro.

O licitație viitoare organizată de Sotheby's pe 12 noiembrie va prezenta o broșă cu diamant care a aparținut lui Napoleon Bonaparte și a fost recuperată de armata prusacă pe câmpiile Waterloo. Bijuteria, estimată între 130.000 și 220.000 de euro, se număra printre bunurile personale pe care împăratul a trebuit să le abandoneze în timp ce fugea de soldații britanici și prusaci după faimoasa bătălie.

Broșa circulară, cu un diametru de aproximativ 45 mm, prezintă în centru un diamant oval mare de 13,04 carate, înconjurat de aproape o sută de diamante tăiate vechi, de diferite forme și dimensiuni, aranjate pe două rânduri concentrice

Această piesă unică a fost creată pentru Napoleon în jurul anului 1810, „probabil pentru a-i împodobi pălăria bicorn la ocazii speciale ”, explică casa de licitații. Ulterior, a fost prezentată, împreună cu alte obiecte, regelui Frederic William al III-lea al Prusiei ca trofeu de război pe 21 iunie 1815, la doar trei zile după Bătălia de la Waterloo .

(sursa: Mediafax)