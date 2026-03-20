Jurnalul.ro Ştiri Observator Bugetul României a fost adoptat după luni de blocaj și negocieri dure

Bugetul României a fost adoptat după luni de blocaj și negocieri dure

de Redacția Jurnalul    |    20 Mar 2026   •   13:28
Bugetul României a fost adoptat după luni de blocaj și negocieri dure
Sursa foto: Bugetul 2026 a trecut de Parlament cu 319 voturi „pentru”

România are buget după luni de așteptare. Vineri, acesta a fost votat de Parlament cu 319 voturi pentru.

Parlamentul a aprobat, vineri, bugetul de stat, după zile de dezbateri în comisii și în coaliție. Documentul stabilește principalele alocări financiare pentru anul în curs, inclusiv sumele destinate investițiilor, sănătății, educației și infrastructurii.

Proiectul a fost aprobat cu 319 voturi pentru, 104 voturi împotrivă și o abținere, în timp ce doi parlamentari nu au votat.

Reprezentanții coaliției de guvernare au susținut că bugetul este construit pentru a asigura stabilitate economică și pentru a sprijini proiectele de dezvoltare aflate în derulare. De cealaltă parte, opoziția a criticat distribuirea fondurilor și a acuzat lipsa unor măsuri suficiente pentru protejarea populației în fața scumpirilor.

(sursa: Mediafax)

 

