Bugetul României a fost adoptat după luni de blocaj și negocieri dure

Parlamentul a aprobat, vineri, bugetul de stat, după zile de dezbateri în comisii și în coaliție. Documentul stabilește principalele alocări financiare pentru anul în curs, inclusiv sumele destinate investițiilor, sănătății, educației și infrastructurii.

Proiectul a fost aprobat cu 319 voturi pentru, 104 voturi împotrivă și o abținere, în timp ce doi parlamentari nu au votat.

Reprezentanții coaliției de guvernare au susținut că bugetul este construit pentru a asigura stabilitate economică și pentru a sprijini proiectele de dezvoltare aflate în derulare. De cealaltă parte, opoziția a criticat distribuirea fondurilor și a acuzat lipsa unor măsuri suficiente pentru protejarea populației în fața scumpirilor.

