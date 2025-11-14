Bugetarii, obligați să aleagă: salariu sau pensie. Excepție doar pentru aleși

Una dintre cele mai importante măsuri analizate vizează modificarea legii salarizării și interzicerea cumulului pensiei cu salariul în sectorul public. STIRIPESURSE.RO a obținut draftul de lucru, iar schimbările vor afecta toți angajații bugetari aflați la vârsta pensionării, precum și pensionarii deja reangajați în sistem.

Angajații la stat vor putea lucra până la 70 de ani, doar cu acord anual

Potrivit documentului, bugetarii care ajung la vârsta standard de pensionare vor putea continua activitatea până la împlinirea vârstei de 70 de ani, însă numai dacă angajatorul își dă acordul, valabil un singur an. Practic, contractul va putea fi reînnoit anual, în mod condiționat.

După vârsta de 70 de ani, legea nu mai permite nicio prelungire, astfel că pensionarea devine obligatorie.

Textul propunerii spune clar că sunt vizate toate categoriile salarizate din fonduri publice: instituții ale statului, companii naționale în care statul este acționar, regii autonome și autorități de reglementare.

Pensiile vor fi reduse cu 85% pentru cei care rămân în activitate

Angajații care vor dori să continue să lucreze, deși au îndeplinit condițiile de pensionare, vor putea face acest lucru doar dacă acceptă reducerea pensiei cu 85% pe durata activității.

Măsura se aplică atât celor care își continuă activitatea, cât și celor reangajați ulterior, potrivit aceluiași proiect.

În termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a legii, angajatorii trebuie să înceteze de drept contractele pensionarilor care nu își exprimă opțiunea de a rămâne în sistem cu reducerea pensiei prevăzută de lege.

Cine este exceptat de la interdicția cumulului pensiei cu salariul

Singura categorie exceptată o reprezintă persoanele alese sau numite în funcții publice prin vot sau prin hotărâri ale Parlamentului.

Așadar, primarii, parlamentarii, aleșii locali, precum și cei numiți prin hotărâri ale Camerei Deputaților, Senatului sau ale Camerelor reunite vor putea în continuare cumula salariul cu pensia pe durata mandatului.