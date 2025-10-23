PMB a cerut cadru legal pentru reconstrucția blocului din Rahova cu păstrarea proprietății

Printr-un mesaj publicat pe Facebook joi, edilul interimar a anunțat că s-a întâlnit cu familiile afectate de explozia din Sectorul 5 și le-a transmis: „Primăria Capitalei a solicitat Guvernului crearea cadrului legal necesar pentru reconstrucția blocului și redarea proprietății către locatari. Am primit asigurări că acest lucru se va întâmpla, astfel încât oamenii să își poată reface viețile în propriile locuințe, în condiții de siguranță și stabilitate”.

Până în prezent, 12 familii au fost relocate în apartamente pe termen mediu și lung, iar 148 de persoane sunt cazate în hoteluri, unde vor rămâne cât va fi necesar.

Tot joi, purtătoarea de cuvânt a Guvernul, Ioana Ene Dogioiu a explicat că legislaţia actuală nu permite statului să reconstruiască un imobil distrus complet şi să ofere apartamentele foştilor proprietari.

„În momentul în care un asemenea imobil piere, implicit dreptul de proprietate piere. Nu mai există un obiect al acestui drept. Dacă statul reconstruieşte un astfel de bloc, nu există un cadru juridic pentru a oferi cheile proprietarilor anteriori”, a precizat purtătorul de cuvânt.

(sursa: Mediafax)