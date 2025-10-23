Bulgaria acuză România că obstrucționează construcția de noi poduri și legături de feribot de-a lungul Dunării

Potrivit lui Karadjov, în ciuda activității intense a Bulgariei și a Comisiei Europene, România este reticentă în ceea ce privește extinderea conectivității dincolo de punctul unic Ruse - Giurgiu.

„Lucrăm de cinci luni la foaia de parcurs pentru coridoarele nord-sud. Este clar că România vrea să lase un singur punct - Ruse - Giurgiu. Ei nici măcar nu sunt pregătiți să semneze un acord pentru poduri noi. Nu este vorba despre bani sau construcții, ci pur și simplu despre un consimțământ pe hârtie”, a subliniat Karadjov.

El a adăugat că procedurile pentru al treilea pod lângă Ruse sunt amânate de ani de zile, iar procedura de mediu abia acum avansează. Ministrul a subliniat că linia de feribot Ruse - Giurgiu ar putea prelua până la 25% din traficul pe pod, dar există o lipsă de cooperare și acolo.

Grozdan Karadjov a adus și vești bune pentru regiune, anunțând că lucrările efective la mult așteptatul terminal intermodal de la Ruse este de așteptat să înceapă în curând, Compania Națională pentru Infrastructură Feroviară începând deja activitățile.

„Intenționăm să începem procedura de concesiune chiar înainte de finalizarea efectivă a acesteia”, a precizat el. Ministrul a anunțat, de asemenea, progrese și în ceea ce privește concesiunea celor două porturi locale. „În ceea ce privește porturile, am ales un consultant, perioada de contestare a expirat și urmează să fie semnat contractul. Ne așteptăm ca procedura de concesiune să fie finalizată până la sfârșitul lunii aprilie”, a anunțat Karadjov.

Ministrul a comentat, de asemenea, noua directivă europeană privind siguranța rutieră. El a fost categoric că Bulgaria se va abține de la introducerea vârstei de 17 ani pentru obținerea permisului de conducere.

„Ca țară cu cea mai mare rată a accidentelor și multe decese pe șosele, este riscant pentru noi să coborâm vârsta la 17 ani. Nu suntem împotriva, dar ne-am abținut, iar introducerea va avea loc cel mai târziu posibil, în măsura în care ne permite tratatul european”, a specificat el.

Cu toate acestea, Bulgaria este pregătită să introducă permisele de conducere electronice, iar Ministerul Guvernării Electronice are deja un program gata făcut. Eliberarea acestora va rămâne în competența Ministerului bulgar de Interne.

Karadjov a descris situația din sectorul „transportului de pasageri” ca fiind îngrijorătoare, deoarece nu există transportatori dispuși să deservească linii către așezările mici. El a promis o reformă a Legii transportului public, care să garanteze transportul către fiecare așezare.

În timpul întâlnirii cu autoritățile locale din Ruse, a fost discutată și problema legată de Poșta Bulgară, care, potrivit ministrului, „are un personal foarte redus și este îndatorată puternic, este într-o criză a datoriilor”.

