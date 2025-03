Concedieri la Ministerul Energiei. Burduja dă afară zeci de directori și angajați

Burduja a anunțat care sunt posturile care vor fi desființate după ce a pus în dezbatere publică proiectul de Hotărâre de Guvern prin care reorganizează Ministerul Energiei, aplicând măsuri drastice de reducere a cheltuielilor și eficientizare a activității.

„Mi-am luat acest angajament și nu fac pași înapoi. Statul trebuie să fie primul care își reduce cheltuielile înainte de a cere eforturi suplimentare din partea cetățenilor sau a mediului privat. Venim cu o viziune clară privind reducerea costurilor Ministerului Energiei, într-un moment în care bugetul României se află sub presiune. Solidaritatea oamenilor se câștigă prin fapte, nu prin vorbe, și vrem să dăm un exemplu. Ministerul Energiei este primul care implementează integral măsurile de reducere a cheltuielilor bugetare, demonstrând că o administrație mai suplă și mai eficientă este posibilă. Am eliminat structurile administrative redundante, am redus masiv numărul de funcții de conducere și am restructurat fluxurile operaționale pentru a elimina orice cheltuieli nejustificate”, spune Sebastian Burduja, pe Facebook.

Măsurile de reducere a cheltuielilor prin reorganizarea Ministerului Energiei sunt: 11 posturi de conducere desființate, adică o reducere cu 35% a acestora, va fi desființat și un post de înalt funcționar public - Secretar General Adjunct precum și un post de demnitar - Secretar de Stat și două posturi contractuale aferente cabinetului acestuia. De asemenea, vor fi desființate 90 de posturi de funcții publice de execuție sau personal contractual.

„Prin aceste decizii, cheltuielile salariale totale ale Ministerului Energiei scad cu 25%, rezultând economii de peste 10 milioane de lei anual”, adaugă ministrul Energiei.

În plus, utilizarea mașinilor de serviciu este deja restricționată și va fi monitorizată strict prin GPS, adaugă Burduja, astfel încât „fiecare litru de combustibil să fie folosit exclusiv în interes de serviciu”.

„Prin aceste decizii, consumul de combustibil a fost redus deja cu 35% în ianuarie și februarie 2025 față de perioada similară a anului precedent”, mai spune ministrul.

„Optimizăm cheltuielile de întreținere a sediului ministerului printr-o utilizare mai eficientă a spațiilor și analizăm posibilitatea externalizării unor servicii care generează costuri nejustificate. Reducem costurile legate de mentenanța imprimantelor și folosirea hârtiei, economisind aproximativ 100.000 lei pe an. Digitalizăm și automatizăm procesele pentru a elimina birocrația inutilă și pentru a crește viteza de lucru. Am implementat un sistem de management al documentelor, astfel încât toate documentele interne, cu excepția actelor normative venite de la alte ministere, se semnează electronic și sunt transmise digital. Mai puțini colegi care aleargă pe holuri cu dosare cu șină, mai multă eficiență. Automatizăm și standardizăm procedurile interne – testăm un tool de AI dezvoltat de un start-up românesc la Direcția Juridică, pentru a optimiza redactarea documentelor și a elimina blocajele administrative. Ne propunem ca timpul de procesare a unui document administrativ să fie redus cu 50%. Am implementat gratuit platforma de Work Management de la Octonius, dezvoltată de un start-up fondat de români, pentru a crește eficiența activității și a accelera proiectele Ministerului Energiei. Aceasta digitalizează fluxurile de lucru, asigură monitorizarea precisă a sarcinilor, alocarea clară a responsabilităților și raportarea transparentă a progresului. Comunicarea este simplificată direct pe task-uri, reducând erorile și timpul pierdut cu raportările. Nu mai există loc pentru „am uitat” sau „nu am știut”. Nu mai acceptăm risipa și ineficiența. Reorganizăm modul în care ministerul funcționează, apropiindu-l de modelul de eficiență din mediul privat. Fluxurile de lucru sunt clarificate, procedurile operaționale sunt standardizate, iar fiecare angajat are atribuții bine definite”, mai spune Burduja despre economiile făcute la Ministerul Energiei.

