Din martie, toți directorii Apele Române vor avea indicatori clari de performanță

„De luna aceasta, schimbăm regulile jocului. Începând din martie, toți directorii din cele 11 Administrații Bazinale de Apă și din cadrul Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor vor avea indicatori clari de performanță. Măsurați corect. Evaluați pe bune”, susține Diana Buzoianu.

Ea susține că noile criterii se bazează pe lucruri concrete: organizare mai bună, capacitate reală de coordonare și management, reacție rapidă în situații de urgență, eficientizarea inspecțiilor și realizarea la timp a lucrărilor hidrotehnice.

Iată o parte dintre indicatorii esențiali, prezentați de ministra Mediului:

1. Emiterea mai rapidă și mai eficientă a actelor de reglementare în domeniul apelor.

2. Timp de intervenție redus în caz de urgență – inundații, poluări accidentale, probleme la baraje sau diguri – și readucerea rapidă a lucrărilor la parametri normali.

3. Inspecții mai eficiente: mai multe controale, măsuri aplicate ferm.

4. Investiții optimizate în reabilitarea și întreținerea lucrărilor hidrotehnice, din surse proprii și fonduri atrase.

5. Management mai bun al resurselor de apă – atât cantitativ, cât și calitativ – prin monitorizare riguroasă și laboratoare specializate.

6. Management financiar și de resurse umane responsabil.

7. Digitalizare și automatizare accelerate – inclusiv integrarea componentelor de inteligență artificială pentru fluxuri de date, sisteme de alertă timpurie, suport decizional și analiză geospațială în prevenirea riscului la inundații.

(sursa: Mediafax)