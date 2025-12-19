Buzoianu anunță zone-pilot în păduri fără ciocan de marcat

Actul normativ creează cadrul legal pentru stabilirea unor zone-pilot în care nu se va mai folosi ciocanul de marcat. Se vor utiliza alte echipamente moderne și mai eficiente.

„Aceste dispozitive de marcat sunt moderne, sunt mai sigure. Sunt utilizate deja în majoritatea statelor europene. Și, foarte important: vor fi mijloace ce ne vor ajuta în lupta împotriva tăierilor ilegale. Nu se va mai întâmpla ca acum, în unele cazuri, în care se falsifică ciocanul de marcat și sunt tăiați arbori fără a avea acest drept", a spus ministra Diana Buzoianu.

Vor fi zone-pilot unde se vor folosi aceste echipamente. Va exista supraveghere video, control 24/24h. „Vom folosi metode moderne pentru a administra pădurile. Astfel, tăierile ilegale pot fi oprite, iar birocrația silvică va fi redusă”, declară Buzoianu.

Dispozitivele speciale de marcat sunt instrumente cu regim special. Se folosesc de personalul silvic pentru marcarea arborilor destinați recoltării. Sunt folosite și pentru marcarea cioatelor arborilor tăiați ilegal.

Ocoalele silvice care doresc să testeze diferite variante de marcare vor putea veni cu propuneri concrete. O prevedere importantă este că ieșirile auto ale acestor suprafețe trebuie securizate. Trebuie să fie supravegheate video.

Documentația pregătită de ocoalele silvice se depune la gărzile forestiere. Aceștia o vor aproba.

Memoriul tehnic conține: delimitarea clară a zonei-pilot, lista unităților amenajistice cu specificarea proprietarului, coordonatele geografice ale punctelor de ieșire auto, dovada monitorizării video permanente cu termen de stocare de minim 3 luni.

Vor exista suprafețe de pădure în țară în care nu se va mai căuta amprenta ciocanului de marcat. Acest lucru împovărează sistemul silvic din România.

În pădurile productive se vor identifica arborii de viitor. În jurul acestora va fi gospodărită pădurea pentru următoarele decenii.

Va exista un element de securitate în plus la fișetele în care se păstrează ciocanele de marcat. Se simplifică utilizarea ciocanelor de marcat pentru Garda Forestieră. Se reduce astfel birocrația.

Sistemul actual presupune utilizarea unui ciocan care ștanțează un indicativ pe arbori. Amprenta este greu de descifrat. Poate fi foarte ușor de imitat prin ciocane falsificate.

Identificarea exactă a fiecărui arbore marcat va reduce fenomenul tăierilor ilegale. Va sprijini organele de anchetă în cazul producerii unor prejudicii fondului forestier.

(sursa: Mediafax)