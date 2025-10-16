Câciu: Salariul minim va crește de la 1 ianuarie 2026, „că vrea sau nu vrea doamna Dogioiu”

„Salariul minim va crește de la 1 ianuarie 2026. Că vrea sau nu vrea doamna Dogioiu chiar nu contează în actul decizional. Referitor la doamna Dogioiu: Iar a vorbit doamna Dogioiu... Nu ar pune mâna pe carte, unul din ei... Salariul minim este jalon PNRR. Avem Directiva Europeană, avem Legea 283/2024, avem jalonul 392 îndeplinit. Doamna Dogioiu ne anunță că PNRR nu se mai aplică? Că salariul mimim nu crește. Eu zic că va crește iar ei,cei care spun că nu crește, pot pleca acasă sau, mă rog, la patronii lor. Pentru că ei nu susțin oamenii, ei execută ordine! Aștept să își revină! Dacă nu, să plece”, scrie pe Facebook Adrian Câciu.

El precizează că PSD susține ferm creșterea salariului minim brut de la 1 ianuarie 2026.

„Un nou argument vine în sprijinul PSD care susține necesitatea creșterii salariului minim. În România datele oficiale consemnează cea mai accelerată scădere a salariului mediu, de la tăierile din perioada Boc-Băsescu. Puterea de cumpărare scade și se resimte acut mai ales pentru salariații cu venituri mici. O creștere a salariului minim, așa cum insistă PSD, le va asigura acestora o minimă compensare și suport în fața prețurilor actuale”, încheie Câciu.

Salariul minim este în analiza premierului Ilie Bolojan, iar decizia finală nu a fost încă luată, a declarat joi purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu.

Aceasta a precizat că, „în principiu”, salariul minim nu va crește, după ce patronatele au solicitat înghețarea acestuia pe fondul dificultăților economice.

(sursa: Mediafax)